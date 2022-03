Artur Nogueira 73 anos: Prefeitura divulga cronograma oficial de eventos

Celebrações serão realizadas entre os dias 2 de abril e 1º de maio, e trarão novidades da Administração Municipal para toda população

Para comemorar os 73 anos de Artur Nogueira, a Prefeitura definiu o calendário de eventos que farão parte da programação oficial de aniversário da cidade. As celebrações serão realizadas entre os dias 2 de abril e 1º de maio, e trarão novidades da Administração Municipal para toda população, dentre elas shows musicais, ciclismo, festival de food truck, atrações culturais e muito mais.

O secretário de Cultura e Turismo, Renato Carlini, ressalta que as realizações contarão com a participação e apoio das demais pastas, com eventos seguros e voltados para toda a família nogueirense.

“Convidamos a todos os munícipes para que possam prestigiar o que preparamos com toda segurança e respeito para toda a população nogueirense. Aproveito para parabenizar a nossa cidade por mais um ano grandioso e por tantas superações”, parabenizou Carlini.

O prefeito Lucas Sia salienta que toda a programação foi preparada com carinho e com a intenção de proporcionar momentos inesquecíveis entre amigos e familiares. “Serão muitas novidades para comemorarmos os 73 anos de Artur Nogueira e por isso convidamos todos os moradores para que participem da programação. É com otimismo que vamos continuar construindo e escrevendo a história da nossa cidade”, enfatizou.

Sia também enalteceu o desenvolvimento do município e o parabenizou por mais um ano. “Artur Nogueira é uma cidade grandiosa e que construiu uma bela história em todos esses anos de existência. Meus parabéns ao Berço da Amizade”, disse.

CONFIRA O CRONOGRAMA COMPLETO

Teatro: Artigo 121 – Cia Chazack

02/04, às 19h30

Réplica da Estação

Artur Fest

07 a 10/4

Lagoa dos Pássaros

Cultura Rock Especial (Lei Aldir Blanc)

07/04, às 20h

Lagoa dos Pássaros

Lançamento LP Casa das Máquinas

08/10, às 20h

Lagoa dos Pássaros

Roda de Conversa com o Grupo de idosos do Projeto Tempo Feliz

08/04, das 8h30 às 12h

Grupo Vida Nova – Av. Fernando Arens, 1435, Centro

Shows Musicais (Lei Aldir Blanc)

09/04, às 20h

Lagoa dos Pássaros

Pedalada ciclística

10/04, às 7h

Lagoa dos Pássaros

Ato Cívico

10/04, às 8h

Praça do Coreto

Encontro de Air Cooled

10/04, às 8h

Lagoa dos Pássaros

Show da Orquestra Sinfônica Jovem, com Edu Falaschi e Derico Sciotti

10/04, às 20h

Lagoa dos Pássaros

17º Campeonato de Pesca “Vardo Corrêa”

17/04, das 11h30 às 17h30

Lagoa dos Pássaros

Son’s da Praça

17/04, às 17h

Lagoa dos Pássaros

24º Encontro Nacional de Motociclistas

21 a 24/04

Balneário Municipal

Ingresso: R$ 20

Shows Musicais

29, 30/04 e 1/05, às 19h

Praça do Coreto

Tombamento da Árvore (Seringueira)

30/04, às 9h

Av. Belizário Neves (Jd. Carolina)

1ª Corrida Anima Artur

01/05 – Com concentração às 7h e largada às 8h

Saída e chegada na Praça da Fonte