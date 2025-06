Justiça alcança dois procurados em regiões distintas

Na tarde desta terça-feira (17), a Polícia Militar realizou a captura de dois homens procurados pela Justiça em ações distintas, ocorridas em Mogi Guaçu e Estiva Gerbi.

No bairro Jardim Novo I, em Mogi Guaçu, durante patrulhamento de rotina, os policiais abordaram um homem de 55 anos. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, a consulta ao sistema via COPOM confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Em Estiva Gerbi, já no final da tarde, outra equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela Vila Nova Estiva quando abordou um veículo. Após a verificação da documentação do automóvel e do condutor, constatou-se que este era procurado pela Justiça pelo crime de roubo. Contra ele havia uma condenação de 5 anos e 4 meses em regime fechado. O homem também foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso.

As ocorrências demonstram a atuação efetiva da Polícia Militar no cumprimento de mandados e na garantia da segurança pública.