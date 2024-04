Artur Nogueira 75 anos: inscrições para 19° Campeonato de Pesca já estão abertas

Confira o processo de inscrição divulgado pela Prefeitura

O tradicional Campeonato de Pesca “Vardo Corrêa” está com as inscrições abertas para a 19° edição. O evento, que integra a programação do aniversário de Artur Nogueira, acontecerá no dia 1º de maio. As duplas interessadas devem se inscrever até o dia 28 de abril.

A competição acontecerá na Lagoa dos Pássaros e as inscrições são limitadas a 270 pesqueiros. O evento é organizado pela Prefeitura, através das Secretarias de Cultura & Turismo e Esporte, Lazer & Juventude.

O prefeito Lucas Sia destaca que o campeonato fecha um ciclo de comemorações. “O mês de abril conta com diversas para todos os gostos e idades. Cada evento foi planejado para fomentar a cultura e o esporte da nossa cidade, e toda população está convidada para aproveitar cada momento conosco”, diz.

COMO SE INSCREVER

Para se inscrever, cada dupla deverá doar 6 litros de leite, que serão entregues ao Fundo Social da cidade e, posteriormente, destinados às famílias atendidas por programas sociais.

As inscrições podem ser feitas nos seguintes estabelecimentos:

– Agro&Pesca Laranjeiras: Avenida Santo Dumont, 1370, no bairro Laranjeiras;

– MB3 Store: Avenida XV de Novembro, 961, Santa Rosa;

– Sobrado da Pesca: Rua Floriano Caetano, 109, Vila Rodrigues;

– Traia Pesca: Avenida XV de Novembro, 530, Centro.

Também podem participar crianças a partir de 10 anos acompanhado de pais ou responsáveis e portando documento com foto

REGRAS DA COMPETIÇÃO

No dia 1º de maio, o Campeonato de Pesca terá início às 10h, com o sorteio dos pesqueiros. A competição, portanto, começará às 11h30 e se estenderá até às 17h. As premiações serão entregues às duplas que alcançarem 1°, 2° e 3° lugar, na quantidade de quilos pescados. Ou seja, alcançam o pódio as duplas com maiores pesos. Além disso, a dupla que fisgar o primeiro peixe da competição e aquela que pegar o peixe mais pesado, também ganharão prêmios.

No dia, os participantes deverão apresentar um documento com foto para comprovação da inscrição, e a falta de um dos participantes desclassificará a dupla automaticamente. Além disso, cada pesqueiro poderá utilizar até duas varas de mão, com altura máxima de 4,50 metros.

A organização reforça que é proibido o uso de carretilha ou molinete, trempes, chuveirinho ou mais de um anzol em cada vara. Já a linha não poderá ultrapassar o tamanho da vara, e as duplas não poderão juntar peixes com outros pescadores, sob o risco de desclassificação caso haja infração dessas regras.

75 ANOS: CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

10/04 – Quarta-feira

Ato cívico

Horário: 8h

Local: Praça do Coreto

10/04 – Quarta feira

Artur Fest: Orquestra Sinfônica Jovem feat. Derico feat. Elton John Cover

Horário: A partir das 19h

Local: Lagoa dos Pássaros

11/04 – Quinta-feira

Artur Fest: Cultura Rock Especial Aniversário de Artur Nogueira

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

12/04 – Sexta-feira

Artur Fest: Shows musicais – Banda Maria Lua

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

13/04 -Sábado

Artur Fest: Shows musicais

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

14/04 – Domingo

Passeio ciclístico

Horário: A partir das 8h

Local: Lagoa dos Pássaros

14/04 – Domingo

Artur Fest: Shows musicais – Turma do Pagode

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

19/04 a 21/04 – Sexta-feira a domingo

Encontro Nacional de Motociclistas (Liberdade Motoclube)

Local: Balneário Municipal

26/04 – Sexta-feira

Artur Nogueira Street Fest: Baile do Manzano

Horário: A partir das 20h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Artur Nogueira Street Fest: Festival de grafite, shows musicais, apresentação de dança, batalha de rima e Banda Confisco (cover do Charlie Brown Jr)

Horário: A partir das 10h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

28/04 – Domingo

Artur Nogueira Street Fest: Campeonato de Skate

Horário: 9h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

Artur Nogueira Street Fest: Shows Musicais

Horário: A partir das 17h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Miss Artur Nogueira 2024

Horário: 20h

Local: Ginásio Maurício Sia

28/04 – Domingo

Sons da Praça

Horário: A partir das 14h

Local: Centro Cultural Tom Jobim

28/04 – Domingo

Circuito Sesc de Artes

Horário: A partir das 14h

Local: Lagoa dos Pássaros

01/05 – Quarta-feira

19° Campeonato de Pesca Vardo Correa

Horário: A partir das 12h30

Local: Lagoa dos Pássaros