Artur Nogueira Confirma Primeira Morte por Dengue

A Prefeitura de Artur Nogueira confirmou, nesta quinta-feira (6), a primeira morte por dengue no município. Na mesma data, a Secretaria de Saúde informou que já foram registrados 300 casos confirmados da doença na cidade.

Diante do agravamento da situação, a administração municipal deve iniciar em breve as atividades do Dengário, um centro especializado para atendimento exclusivo de pacientes com suspeita ou confirmação de dengue. A medida já havia sido anunciada anteriormente em audiência pública pela Secretaria de Saúde, mas agora se torna ainda mais urgente devido à gravidade do cenário.

O Dengário será instalado ao lado do Centro de Especialidades Médicas, e a prefeitura deve divulgar nos próximos dias a data exata do início dos atendimentos.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da prevenção, alertando para a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A população também é orientada a procurar assistência médica ao apresentar sintomas como febre alta, dores musculares, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo.

Fonte EPTV

