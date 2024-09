Artur Nogueira é a cidade mais segura da RMC, segundo relatório

Pesquisa coloca o município entre as dez mais seguras do Brasil e a quarta mais segura do Estado de São Paulo

Artur Nogueira se destacou em um levantamento nacional de segurança, sendo reconhecida como a cidade mais segura da Região Metropolitana de Campinas (RMC), segundo o relatório da Urban Systems. No ranking estadual, o município é a quarta cidade mais segura de São Paulo, com uma nota de 4,311 em uma escala máxima de 6 pontos.

No panorama nacional, Artur Nogueira está entre as dez cidades mais seguras do Brasil, ficando ao lado de cidades como São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC).

O prefeito Lucas Sia (PL) celebrou a conquista e destacou o compromisso contínuo da gestão com a segurança pública. “Este resultado é um reflexo direto do trabalho que temos realizado com seriedade e dedicação em todas as áreas. Nossa prioridade sempre foi garantir que Artur Nogueira seja um lugar seguro e acolhedor para todos os moradores. Esse reconhecimento, que nos coloca entre as cidades mais seguras do Brasil, é motivo de orgulho e reafirma nosso com a segurança e qualidade de vida.”

O secretário de Segurança de Artur Nogueira, Dr. Roberto Daher, ressaltou o trabalho coletivo que permitiu essa conquista. “Esse resultado é fruto de um conjunto de ações estratégicas e planejadas pela Prefeitura. A integração entre as diversas secretarias, somada ao comprometimento dos nossos colaboradores, tem sido essencial para garantir que a cidade mantenha um alto nível de segurança. Esse esforço conjunto, focado em inovação e eficiência, nos coloca em posição de destaque nacional.”

Sobre o relatório

O levantamento faz parte do Ranking Connected Smart Cities, que avalia as 100 cidades mais seguras do Brasil com base em seis indicadores, sendo cinco ligados diretamente à segurança e um ao meio ambiente. A pontuação máxima no recorte de segurança é 6,0 pontos, distribuída da seguinte forma:

-1,5 ponto para o indicador de homicídios;

-0,5 ponto para monitoramento de áreas de risco;

-1,0 ponto para os demais indicadores.

Os indicadores utilizados incluem homicídios, mortes no trânsito, despesas com segurança, policiais por habitante, centros de controle e operações, e monitoramento de áreas de risco. Entre as 100 cidades mais bem classificadas, 48 são de porte médio (100 a 500 mil habitantes), 27 de porte pequeno (50 a 100 mil habitantes) e 25 possuem mais de 500 mil habitantes.