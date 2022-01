Artur Nogueira encerra 2021 com 5.856 casos de Covid-19

A cidade de Artur Nogueira encerrou o ano de 2021 com 5.856 casos de Covid-19. Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado pela secretaria municipal de saúde no dia 31 de dezembro, último dia do ano. Esses casos são desde o início da pandemia.

Dos casos já confirmados, 5.661 se recuperaram, enquanto 47 estão ativos e 46 estão em isolamento social. Artur Nogueira tem até o momento, 148 óbitos em virtudes da Covid-19. Dois casos suspeitos aguardam resultados de exames.

O boletim mostra ainda que um paciente está internado com Covid em UTI fora da cidade. Um paciente com suspeita de Covid está internado em uma enfermaria fora da cidade.

Dados do último dia do ano:

A Secretaria de Saúde de Artur Nogueira também informou os dados da pandemia no último dia do ano. Foram 12 novos casos confirmados no último dia do ano, sendo três crianças com idades com idades entre 4 e 11 anos.

Confira:

Caso positivo 1: Este de mulher de 28 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de dor de garganta, coriza, cefaléia. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo dia 30.12.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Rural – São Bento) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 2: Este de mulher de 51 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de dor de garganta, tosse, coriza. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo dia 30.12.2021. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde (PSF Coração Criança – Bairro Parque Trabalhadores) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 3: Este de homem de 27 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de febre, tosse, cefaléia. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo dia 29.12.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Blumenau – Bairro Blumenau) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 4: Este de criança de 09 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintoma de febre, dispnéia, cefaléia. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo dia 30.12.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Laranjeiras – Bairro Laranjeiras) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 5: Este de homem de 67 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintoma de tosse, coriza. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo dia 29.12.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Planalto – Bairro Planalto) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 6: Este de homem de 19 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintoma de tosse, dispnéia, coriza. Realizou exame de Teste Rápido – Anticorpo para SARS COV2 com resultado positivo dia 29.12.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Rural – Bairro São Bento) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 7: Este de mulher de 60 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintoma de coriza, tosse, dor de garganta, cefaléia. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo dia 30.12.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Laranjeiras – Bairro Santa Rosa) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 8: Este de mulher de 27 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintoma de coriza, tosse, cefaléia. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo dia 30.12.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Planalto – Bairro Planalto) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 9: Este de criança de 04 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintoma de febre. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo dia 30.12.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Bom Jardim – Bairro Jardim Leonor) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 10: Este de homem de 24 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintoma de coriza, cefaléia, febre. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo dia 30.12.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Terezinha Vicensotti – Bairro Conservani) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 11: Este de criança de 11 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintoma de coriza, febre, dor de garganta, cefaléia. Realizou exame de Teste Rápido – Anticorpo para SARS COV2 com resultado positivo dia 29.12.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Rural – Bairro São Bento) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 12: Este de mulher de 46 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintoma de tosse, dor de garganta, cefaléia. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo dia 30.12.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Laranjeiras – Bairro Jardim Caetano) em isolamento domiciliar.

Casos negativos: 57 sendo de notificações de casos novos negativos, divididos em; 25 casos femininos e 32 casos masculinos, que realizaram exames de teste rápido (antígeno – anticorpo) ou RT-PCR para SARS COV2 com resultado negativo, por triagem ocupacional, ou por sintomas gripais, ou por contato com pessoas doentes ou suspeitas.

Na faixa etária de:

0-20 anos: 10 casos

21-40 anos: 30 casos

41-60 anos: 13 casos

Maiores de 60 anos: 04 casos

Ressaltamos que todas as medidas de proteção estão sendo tomadas para evitar a propagação dos casos, a conscientização da população é a chave para vencermos essa pandemia por COVID19.

O Departamento de Vigilância em Saúde informa ainda que está acompanhando todos os casos suspeitos de COVID – 19 em nosso município, e tem seguido todas as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para casos relacionados ao novo Coronavírus.