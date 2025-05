GCM de Santo Antônio de Posse apreende drogas e prende suspeito por tráfico

Ação da equipe Charlie reforça combate ao tráfico de entorpecentes no município

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo Antônio de Posse realizou, na manhã deste sábado (18), uma importante operação contra o tráfico de drogas no bairro São Judas Tadeu. A ação resultou na prisão de um indivíduo por tráfico e na apreensão de diversas substâncias entorpecentes, além de dinheiro em espécie e objetos ligados à comercialização ilegal.

A ocorrência foi registrada por volta das 7h30. Durante patrulhamento de rotina, a Equipe Charlie — composta pelo inspetor Pereira e os guardas de 3ª classe Guimarães e Cortez, com apoio da viatura 020 — avistou um suspeito correndo por uma área de pasto. Sem perceber que era seguido, o indivíduo entrou em uma residência abandonada, onde foi surpreendido pelos agentes.

Com ele, os guardas localizaram uma bolsa contendo 39 porções de cocaína, 27 porções de maconha, 19 de crack, 12 de K2 (maconha sintética) e 2 unidades de Dry (droga sintética). Também foram apreendidos um celular, um caderno com anotações do tráfico e R$ 430,45 em notas e moedas diversas. O suspeito, identificado pelas iniciais G., alegou que o celular não lhe pertencia.

Após detido, o indivíduo foi encaminhado para exames médicos de praxe e, posteriormente, apresentado à delegacia de Polícia Judiciária de Jaguariúna. A autoridade policial lavrou o flagrante por tráfico de drogas, e o autor permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A ação é parte do esforço contínuo da Secretaria Municipal de Segurança Pública para reforçar o enfrentamento ao tráfico de drogas em Santo Antônio de Posse. A GCM tem atuado de forma incisiva, com patrulhamento estratégico e ações pontuais em áreas de risco, contribuindo significativamente para a segurança da população.