EXPOSIÇÃO DE AMILTON MOREIRA ESTREIA NESTE SÁBADO NO TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE

A arte abstrata de Amilton Moreira ganha espaço no cenário cultural de Jaguariúna com a abertura de sua exposição neste sábado (10), no Teatro Municipal Dona Zenaide. A mostra estará disponível para visitação das 9h às 12h na estreia e seguirá em cartaz durante todo o mês de maio. A entrada é gratuita e o acesso será permitido sempre que houver evento no teatro.

Reconhecido por sua linguagem visual marcada pelo abstracionismo, Amilton Moreira convida o público a uma experiência sensorial única, onde cada olhar descobre novas formas, cores e interpretações. Sua obra é conhecida por provocar reflexões e estimular a imaginação, abrindo espaço para múltiplas leituras.

O artista plástico, que já teve participação em exposições coletivas em cidades como Caracas (Venezuela), Trinidad e Tobago, Bogotá (Colômbia), além de Porto Alegre e São Paulo, agora apresenta seu trabalho ao público de Jaguariúna, ampliando ainda mais seu alcance artístico.

Serviço:

Exposição de Amilton Moreira

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide

Abertura: Sábado, 10 de maio, das 9h às 12h

Visitação: Durante todo o mês de maio, sempre que houver evento no teatro

Entrada: Gratuita