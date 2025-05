Holambra sedia FBGA e destaca protagonismo na agenda ambiental

Fórum Brasil de Gestão Ambiental reúne especialistas, lideranças e milhares de participantes até esta quinta-feira

Desde quarta-feira (21), Holambra está sediando o Fórum Brasil de Gestão Ambiental (FBGA), um dos maiores eventos do país voltados à sustentabilidade. Com encerramento previsto para esta quinta-feira, 23 de maio, a edição de 2025 tem como foco principal os desafios e oportunidades da Agenda 2030, reunindo lideranças nacionais e internacionais, especialistas, representantes de instituições públicas e privadas, além da sociedade civil.

O fórum conta com mais de 140 palestrantes, que participam de cerca de 30 eixos temáticos abordando temas como mudança climática, segurança alimentar, energias renováveis, biodiversidade, economia circular, mercado de carbono, justiça ambiental, erradicação da fome, equidade de gênero e inovação.

A expectativa da organização é de que 10 mil pessoas passem pelo evento ao longo de três dias. A programação inclui painéis técnicos, rodadas de negócios, exposições tecnológicas e conexões institucionais, com o objetivo de fortalecer a agenda ambiental e climática no Brasil.

O evento contou com a presença do prefeito de Holambra, Fernando Capato, que destacou a relevância da iniciativa. “É uma grande honra sediar um evento desta magnitude. Mais do que uma oportunidade de aprendizado, a atividade abre um espaço essencial para refletirmos sobre os desafios e construirmos soluções para um futuro mais verde e responsável!”, afirmou o prefeito.

A realização do FBGA em Holambra consolida a cidade como referência em debates e ações ligadas ao meio ambiente, promovendo conexões entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade.