FUNDO SOCIAL DE JAGUARIÚNA PEDE DOAÇÃO DE COBERTORES PARA AJUDAR FAMÍLIAS

Com a chegada dos dias mais frios do outono, o Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna está reforçando o pedido de doações de cobertores para atender famílias em situação de vulnerabilidade no município. A procura pelas peças aumentou nas últimas semanas, elevando a necessidade de novas doações para garantir acolhimento e conforto a quem mais precisa.

A população que puder colaborar pode entregar os cobertores diretamente na sede do Fundo Social, localizada na Rua Cândido Bueno, 792, no Centro de Jaguariúna. As doações serão destinadas às ações sociais realizadas pelo município, beneficiando pessoas e famílias atendidas pelos programas assistenciais.

“Toda contribuição é importante e faz a diferença neste período de temperaturas mais baixas. A iniciativa busca mobilizar a solidariedade da comunidade jaguariunense para ajudar quem enfrenta dificuldades durante o outono e a proximidade do inverno”, informa o Fundo Social.

Foto: divulgação