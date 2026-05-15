Baixa procura pela vacina contra a Influenza preocupa em Mogi Guaçu

Campanha aplicou 18.227 doses desde março, mas cobertura segue abaixo da meta entre idosos, crianças e gestantes

A campanha de vacinação contra a Influenza, realizada em Mogi Guaçu desde 28 de março, aplicou até o momento 18.227 doses, segundo dados lançados ao Ministério da Saúde. Apesar do esforço da Secretaria Municipal de Saúde, os números apontam baixa cobertura vacinal entre os grupos prioritários, o que aumenta a vulnerabilidade da população diante da gripe.

Entre os idosos com 60 anos ou mais, grupo mais suscetível às complicações da doença, 10.217 pessoas foram imunizadas. O número representa 35,34% da população estimada, que é de 28.903 idosos.

A situação é ainda mais preocupante entre as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Das 9.899 crianças previstas para receber a vacina, apenas 1.684 foram imunizadas, o que corresponde a 17,01% de cobertura.

Entre as gestantes, a adesão também está distante da meta. De 1.221 mulheres nessa condição, 486 receberam a dose, totalizando 39,72% de cobertura vacinal.

Além dos grupos prioritários, outras 5.840 doses foram aplicadas em públicos como profissionais da saúde, profissionais da educação e pessoas com comorbidades, incluindo diabetes, doenças cardíacas e respiratórias, imunossupressão, obesidade e outras condições.

A enfermeira do Programa Municipal de Saúde, Rosa Maria Pinto, destacou que os números demonstram que a meta de imunização ainda está distante de ser alcançada. Segundo ela, a baixa cobertura preocupa as autoridades de saúde, já que a vacinação é a principal forma de prevenção contra complicações da gripe, especialmente nas populações mais vulneráveis.

A vacinação contra a Influenza segue disponível para os grupos prioritários nas 21 Unidades Básicas de Saúde de Mogi Guaçu, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto, CPF e carteira de vacinação.

Horário de vacinação contra a Influenza:

Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h

Locais de vacinação:

UBS Centro de Saúde

UBS Zona Sul

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

UBS Guaçu Mirim

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

UBS Ypê II

USF Ypê Pinheiro

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

UBS Zaniboni I

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Santa Cecília

USF Chaparral

USF Suécia

USF Martinho Prado

USF Chácaras Alvorada

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