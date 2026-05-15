Baixa procura pela vacina contra a Influenza preocupa em Mogi Guaçu
Campanha aplicou 18.227 doses desde março, mas cobertura segue abaixo da meta entre idosos, crianças e gestantes
A campanha de vacinação contra a Influenza, realizada em Mogi Guaçu desde 28 de março, aplicou até o momento 18.227 doses, segundo dados lançados ao Ministério da Saúde. Apesar do esforço da Secretaria Municipal de Saúde, os números apontam baixa cobertura vacinal entre os grupos prioritários, o que aumenta a vulnerabilidade da população diante da gripe.
Entre os idosos com 60 anos ou mais, grupo mais suscetível às complicações da doença, 10.217 pessoas foram imunizadas. O número representa 35,34% da população estimada, que é de 28.903 idosos.
A situação é ainda mais preocupante entre as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Das 9.899 crianças previstas para receber a vacina, apenas 1.684 foram imunizadas, o que corresponde a 17,01% de cobertura.
Entre as gestantes, a adesão também está distante da meta. De 1.221 mulheres nessa condição, 486 receberam a dose, totalizando 39,72% de cobertura vacinal.
Além dos grupos prioritários, outras 5.840 doses foram aplicadas em públicos como profissionais da saúde, profissionais da educação e pessoas com comorbidades, incluindo diabetes, doenças cardíacas e respiratórias, imunossupressão, obesidade e outras condições.
A enfermeira do Programa Municipal de Saúde, Rosa Maria Pinto, destacou que os números demonstram que a meta de imunização ainda está distante de ser alcançada. Segundo ela, a baixa cobertura preocupa as autoridades de saúde, já que a vacinação é a principal forma de prevenção contra complicações da gripe, especialmente nas populações mais vulneráveis.
A vacinação contra a Influenza segue disponível para os grupos prioritários nas 21 Unidades Básicas de Saúde de Mogi Guaçu, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto, CPF e carteira de vacinação.
Horário de vacinação contra a Influenza:
Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h
Locais de vacinação:
UBS Centro de Saúde
UBS Zona Sul
USF Hermínio Bueno
USF Eucaliptos
UBS Guaçu Mirim
USF Rosa Cruz
UBS Centro Oeste
UBS Ypê II
USF Ypê Pinheiro
USF Alto dos Ypês
USF Guaçuano
UBS Zona Norte
USF Zaniboni II
UBS Zaniboni I
USF Fantinato
USF Santa Terezinha
USF Santa Cecília
USF Chaparral
USF Suécia
USF Martinho Prado
USF Chácaras Alvorada
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