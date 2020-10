Artur Nogueira registra mais de mil infectados por Covid-19 desde o início da pandemia

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria Municipal de Saúde, fez nesta quinta-feira (15) uma nova atualização dos casos de coronavírus. Conforme o setor, quatro novos casos positivos, dois casos positivos considerados curados, 10 casos suspeitos e 15 casos negativos tiveram registro. Os casos positivos de Covid-19 somam a atual marca de 1.108 casos.

21 óbitos por decorrência da doença foram computados em Artur Nogueira até o momento. Dos 1.108 casos confirmados, 1.050 são considerados curados. 96 exames ainda esperam resultado de exames e 3.014 casos notificados resultaram negativo.

Casos positivos

Caso positivo 1: Este de mulher de 32 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de tosse, febre, dor garganta e cefaleia. Realizou exame de Teste Rápido para SARS COV2 com resultado positivo em 13.10.2020. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde (PSF Bom Jardim – Bairro Jd Leonor) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 2: Este de homem de 40 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de tosse, dor na garganta, perda de olfato e febre. Realizou exame de Teste Rápido para SARS COV2 com resultado positivo em 13.10.2020. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Laranjeiras – Bairro Centro) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 3: Este de homem de 38 anos. Sem relato de comorbidades. Assintomático. Realizou exame de RT PCR para SARS COV2 com resultado positivo em 08.10.2020 por contato com pessoa doente. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Lago – Bairro Itamaraty) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 4: Este de mulher de 33 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de tosse, febre e coriza. Realizou exame de Teste Rápido para SARS COV2 com resultado positivo com notificação em 14.10.2020. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde (PSF Rural – Bairro Chácara Benvenuto) em isolamento domiciliar.

Casos positivos considerados curados

Caso CURADO 1: Este de homem de 44 anos. Sem relato de comorbidades. Sintomas de síndrome gripal em 28.09.2020. Realizado exame de RT PCR positivo para SARS COV2. Foi mantido em monitoramento domiciliar, hoje em bom estado geral. Alta médica- curado.

Caso CURADO 2: Este de homem de 39 anos. Sem relato de comorbidades. Sintomas de síndrome gripal em 28.09.2020. Realizado exame de teste rápido positivo para SARS COV2. Foi mantido em monitoramento domiciliar, hoje em bom estado geral. Alta médica- curado.

Casos suspeitos

Caso suspeito 1: Sendo de mulher de 23 anos. Sem relato de comorbidades. Referindo quadro de dor de garganta e febre; foi coletado exame de RT PCR em 14.10.2020. No momento devidamente monitorada aguardando resultado de exame. Em isolamento domiciliar.

Caso suspeito 2: Sendo de homem de 69 anos. Sem relatos de comorbidades. Referindo quadro de tosse, dor na garganta e coriza; foi coletado exame de RT PCR em 14.10.2020. No momento devidamente monitorado aguardando resultado de exame. Em isolamento domiciliar.

Caso suspeito 3: Sendo de mulher de 38 anos. Sem relato de comorbidades. Referindo quadro de tosse, dor de garganta e coriza; foi coletado exame de RT PCR em 14.10.2020. No momento devidamente monitorada aguardando resultado de exame. Em isolamento domiciliar.

Caso suspeito 4: Sendo de mulher de 22 anos. Sem relato de comorbidades. Referindo quadro de tosse, dor de garganta e febre; foi coletado exame de RT PCR em 14.10.2020. No momento devidamente monitorada aguardando resultado de exame. Em isolamento domiciliar.

Caso suspeito 5: Sendo de mulher de 60 anos. Sem relato de comorbidades. Referindo quadro de tosse, febre e coriza; foi coletado exame de RT PCR em 13.10.2020. No momento devidamente monitorada aguardando resultado de exame. Em isolamento domiciliar.

Caso suspeito 6: Sendo de mulher de 36 anos. Sem relato de comorbidades. Referindo quadro de cefaleia e alteração do olfato/paladar; foi coletado exame de RT PCR em 13.10.2020. No momento devidamente monitorada aguardando resultado de exame. Em isolamento domiciliar.

Caso suspeito 7: Sendo de homem de 42 anos. Sem relatos de comorbidades. Referindo quadro de tosse, cefaleia, diarreia e coriza; foi coletado exame de RT PCR em 14.10.2020. No momento devidamente monitorado aguardando resultado de exame. Em isolamento domiciliar.

Caso suspeito 8: Sendo de homem de 21 anos. Sem relatos de comorbidades. Referindo quadro de tosse, cefaleia e febre; foi coletado exame de RT PCR em 14.10.2020. No momento devidamente monitorado aguardando resultado de exame. Em isolamento domiciliar.

Caso suspeito 9: Sendo de mulher de 35 anos. Sem relato de comorbidades. Referindo quadro de tosse, dor de garganta e diarreia; foi coletado exame de RT PCR em 13.10.2020. No momento devidamente monitorada aguardando resultado de exame. Em isolamento domiciliar.

Caso suspeito 10: Sendo de homem de 34 anos. Sem relatos de comorbidades. Referindo quadro de tosse, cefaleia e coriza; foi coletado exame de RT PCR em 13.10.2020. No momento devidamente monitorado aguardando resultado de exame. Em isolamento domiciliar.

Casos negativos

Casos negativos: 15 sendo, 05 casos de mulheres e 10 casos de homens, que realizaram exames de teste rápido ou RT PCR para SARS COV2 com resultado negativo, por triagem ocupacional, ou por sintomas gripais, ou por contato com pessoas doentes ou suspeitas.

Na faixa etária de:

0-20 anos: –

21-40 anos: 09 casos

41-60 anos: 05 casos

maiores de 60 anos: 01 caso

O Departamento de Vigilância em Saúde acompanha os casos suspeitos de Covid-19 no município e tem seguido todas as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para casos relacionados ao novo coronavírus.