Assistência Judiciária Gratuita: Seu Direito ao Acesso à Justiça

A assistência judiciária gratuita é um dos pilares do Estado Democrático de Direito.

Em muitos municípios do Estado de São Paulo, a população que não tem condições financeiras de pagar um advogado pode contar com a advocacia conveniada, fruto do Convênio de Assistência Judiciária firmado entre a OAB/SP (Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo) e a DPE/SP (Defensoria Pública do Estado).

Esse serviço funciona como uma forma de advocacia pública complementar, destinada especialmente às cidades que ainda não possuem unidade própria da Defensoria Pública instalada.

Como funciona o convênio OAB/DPE?

O Convênio OAB/DPE permite que advogados e advogadas particulares prestem atendimento jurídico gratuito às pessoas que comprovem hipossuficiência econômica, ou seja, que não podem arcar com as despesas de um processo ou com honorários advocatícios.

Esses profissionais são nomeados pela OAB local, após triagem e aprovação do caso. Eles acompanham o processo judicial do início ao fim, com a mesma dedicação e responsabilidade que um advogado particular contratado.

Quem pode ser atendido?

Pessoas que comprovem renda familiar compatível com os limites de assistência judiciária gratuita; Não tenham patrimônio significativo que permita custear o processo;

Informações sobre atendimento:

Em Santo Antônio de Posse, as triagens ocorrem:

– Quartas e sextas-feiras

– Horário do assistido: 8h40

– Início do atendimento jurídico: 9h30

Em Jaguariúna, ocorrem:

– Segundas, quartas e sextas-feiras

– Horário do assistido: 8h30

– Início do atendimento jurídico: 9h30

Etapas do Atendimento

Após a apresentação dos documentos e aprovação da triagem financeira, o assistido será atendido por um advogado para análise da viabilidade jurídica do caso. Se deferido, o assistido então receberá a nomeação do advogado, que pode ter escritório em de Santo Antonio de Posse ou Jaguariúna, não há escolha, a nomeação é aleatória pelo sistema.

A importância da declaração verídica de renda

A análise de renda é contínua — pode ser revista mesmo durante o andamento do processo. Havendo suspeita de fraude, o advogado pode renunciar a ação.

Importante: A prestação de informações falsas na triagem configura crime e pode causar cancelamento da nomeação a qualquer tempo, inclusive no curso do processo.

Áreas para nomeação

A assistência pode ser solicitada em ações nas áreas de Família; Saúde; Infância, Cível, Criminal, dentre outras. Não há atendimento para ações trabalhistas, previdenciárias, eleitoral ou procedimentos administrativos.

Considerações Finais

A OAB Jaguariúna e Santo Antônio de Posse conta com uma Comissão de Assistência Judiciária especializada, pronta para esclarecer dúvidas sobre documentação, triagens, prazos e critérios. O acesso à Justiça começa com informação correta e apoio jurídico confiável.

Texto elaborado por:

Mariana Erjautz Borges Lauar Lara – Presidente Comissão de Assistência Judiciária da 232ª Subseção da OAB/SP – Jaguariúna e Santo Antônio de Posse.