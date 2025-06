Avião com ex-prefeito de Jaguariúna a bordo faz pouso de emergência na França

Gustavo Reis, ex-prefeito de Jaguariúna, estava na França para uma série de compromissos políticos. Foto: reprodução

Cheiro de queimado na cabine levou comandante a acionar protocolo de segurança; Gustavo Reis estava entre os passageiros

Um voo da companhia aérea Air France que seguia de Paris para São Paulo precisou fazer um pouso de emergência na manhã da última segunda-feira (16), após passageiros e tripulantes detectarem um cheiro de queimado na cabine. A bordo do Boeing 777-300ER estava o ex-prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), que retornava ao Brasil após compromissos na França.

A aeronave decolou do Aeroporto Charles de Gaulle às 10h23 (horário local) com 252 passageiros, três pilotos e 13 tripulantes. Cerca de duas horas depois, o comandante acionou o protocolo de precaução e desviou o voo para o aeroporto de Bordeaux, no sudoeste do país. O código de emergência 7700 foi ativado, sinalizando um alerta de risco.

Todos os passageiros desembarcaram com segurança, sem feridos. A Air France informou que os ocupantes foram acomodados em hotéis e realocados em um novo voo, que saiu de Bordeaux na manhã desta terça-feira (17).

Nas redes sociais, Gustavo Reis relatou o incidente e compartilhou imagens do momento em que bombeiros e equipes de emergência se aproximavam da aeronave: “Problemas no voo de volta. O avião teve que despejar combustível no ar e fazer pouso de emergência em Bordeaux”, escreveu.

Reis estava na França participando de eventos voltados à gestão pública e políticas de saúde. Ele é o atual 1º vice-presidente da Associação Paulista de Municípios