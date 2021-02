Astragulos: 8 benefícios para a sua saúde

Utilizado há mais de 2000 anos na medicina tradicional chinesa, o Astragulos é uma planta adaptogenica que melhora sua saúde de forma holística.

Conhecida como Elixir da Longevidade, as propriedades adaptogênica dessa raiz ajudam o organismo a ficar em equilíbrio. Pois, tem ação de amplo espectro na promoção da saúde.

Seus benefícios vão desde fortalecer o sistema imunológico, até auxiliar no combate do câncer e outras doenças.

E hoje eu preparei uma lista completa com 8 benefícios do Astragulos para você. Confira!

1. Protege o coração e o sistema circulatório

O Astragulos é uma planta com propriedades antioxidantes. E são essas propriedades que ajudam a proteger o sistema cardiovascular, especialmente as células do coração.

Sua ação antioxidante evita o acúmulo de gordura nas veias e artérias. Portanto, ajuda a prevenir a ocorrência de:

Infarto do miocárdio; Pressão alta; Acidente vascular cerebral.

Além disso, o Astragulos tem propriedades que relaxam os vasos sanguíneos e combatem o estresse.

2. Fortalece o sistema imunológico

Outro benefício do Astragulos é o fortalecimento dá imunidade. Pois, o composto age como um estimulante do sistema imunológico.

Isso significa que a substância é capaz aumentar o número das células de defesa em nosso organismo.

Graças a isso, o organismo fica menos suscetível a ocorrência de doenças infecciosas como a gripe e os resfriados.

3. Possui efeito antioxidante

Como mencionei acima, o Astragulos é rico em substâncias antioxidantes que combatem ação dos radicais livres.

Os principais componentes químicos com esse efeito presentes no Astragulos são os flavonóides.

Conhecidos por atuarem na proteção celular, os flavonóides também protegem contra a ocorrência de doenças de pulmão, do coração dos rins e doenças hepáticas.

O efeito antioxidante do Astragulos ajuda a combater o envelhecimento precoce?

Sim, pois a sua ação antioxidante protege o organismo do desgaste celular.

Os radicais livres são substâncias comprovadamente associadas ao envelhecimento precoce e às doenças degenerativas.

Portanto, contribui para aumentar a elasticidade e a hidratação da pele, além de manter os demais tecidos do corpo saudáveis.

4. Previne a ocorrência do Câncer

Outro importante benefício do Astragulos é a sua ação anticancerígena.

O composto tem essa capacidade principalmente por:

Sua ação antioxidante;

Seu efeito fortalecedor do sistema imunológico;

Suas propriedades adaptogênicas.

Portanto, o Astragulos fortalece as defesas do organismo, agindo como um auxiliar para conter o surgimento, o desenvolvimento e a progressão do câncer.

Suas propriedades anticancerígenas também contribuem para aliviar efeitos colaterais da quimioterapia, como náuseas, vômitos e diarreia.

O que significa dizer que o Astragulos é uma planta adaptogênica?

Tem fisioterapia o termo adaptogênico caracteriza plantas, substâncias e compostos com propriedades capazes de aumentar a resistência do organismo a diversas tipos de agressões.

Portanto, protegem contra os efeitos do estresse e combate diversas doenças.

5. Reduz os níveis de açúcar no sangue

O Astragulos aumenta a sensibilidade do corpo a insulina. Portanto, otimiza a absorção de glicose pelas células.

Em outras palavras, permite que os carboidratos sejam utilizados como energia pelo corpo sem se acumularem na corrente sanguínea.

Assim, o Astragulos contribui para a prevenção do diabetes tipo 2. Além de auxiliar pessoas diabéticas a controlar os níveis de açúcar no sangue.

6. Tem propriedades antissépticas e anti-inflamatórias

O composto também tem propriedades antissépticas que permitem o seu uso para o tratamento de feridas.

Portanto, é eficaz para:

Acelerar o processo de cicatrização;

Evitar a contaminação da ferida;

Reduzir a intensidade das dores.

Além disso, conta com substâncias chamadas saponinas e polissacarídeos, que possuem ação anti-inflamatória.

7. Tem ação benéfica sobre o fígado

Outro benefício desse composto é sua ação protetora sobre o fígado. Pois, ajuda esse órgão em sua função de desintoxicar o organismo, eliminando toxinas.

Além disso, sua atuação desintoxicante protege o fígado de danos causados pela hepatite e atenuando os sintomas da doença.

Isso se deve principalmente à sua capacidade de reduzir os níveis da enzima SGPT, associado a ocorrência da hepatite crônica.

8. Revigora e revitaliza o organismo

Além do que mencionei acima, o Astragulos tem efeito revigorante. Portanto, combate a fadiga, o cansaço físico e mental e o estresse.

Com isso, deixa você cheio de energia além de trazer maior clareza mental facilidade raciocínio.

E sua ação tônica também contribui para melhorar a resposta imunológica do organismo.

Conclusão sobre o Astragulos

O Astragulos pode ser encontrado em cápsulas como suplemento alimentar, ou em extrato seco em pó.

Porém, seu consumo não é indicado para pessoas com doenças autoimunes, gestantes e lactantes. E para usuários de medicamentos imunossupressores.

No caso de dúvidas, consulte sempre um profissional médico da sua confiança antes de iniciar o consumo.

Gostou das dicas? Deixe o seu comentário e até a próxima!