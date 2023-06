ATAQUE DE PUTBULLS DEIXA OITO PESSOAS FERIDAS EM JAGUARIÚNA , O DONO DOS CÃES FOI PRESO

Reportagem: Susi Baião

Fotos: GM

Moradores de Jaguariúna, viveram momentos de terror, após dois cães da raça pitbull espacar de sua residência e atacar quem eles encontravam pela frente. Foram oito pessoas feridas, uma das vítimas corre o risco de ter um braço amputado. O caso aconteceu na noite de quarta- feira (31) e a madrugada desta quinta- feira (1º). As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Jaguariúna e a Unidade de Pronto atendimento ( UPA).

O dono dos animais foi preso em flagrante por omissão e será indiciado por lesão corporal com dolo eventual – quando o autor assume o risco do dano.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Jaguariúna, Araújo, o ataque aconteceu em vários bairros da cidade. ” São José, Nassif, 12 de Setembro, Dom Bosco, Planalto, por onde eles passavam eles atacavam quem encontrava pela frente.

Agora vamos apurar em quais circunstâncias esses cães escaparam da residência, saíram, e as pessoas que encontraram com eles infelizmente foram atacadas. Os animais ficaram andando por várias horas”, disse o comandante.

Ainda segundo ele, esses animais já tiveram histórico de outros ataques no passado, registrado em Boletim de ocorrência.

Os ataques começaram por volta das 22h e terminaram por volta das 2h da madrugada de hoje, após uma força tarefa entre Guarda Municipal, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, conseguiram capturar os animais.. Eles foram recolhidos pela GM, e levados para o Centro de Zoonoses da cidade .

O sogro de um dos rapazes feridos afirmou que o genro dele estava chegando em casa e foi atacado. “Foi o corpo inteiro, ele caiu no chão, os cachorros morderam o corpo inteiro”, disse o motorista Natanael Viana.

Esposo de outra vítima, disse que o ataque aconteceu em frente à residência.

“Ela se debateu com eles, mas pegou a perna e as costas. Eles estavam em um terreno atrás de casa. A hora que ela chegou, ela assustou, aí eles vieram para cima. Ela tentou jogar a bolsa neles, mas não adiantou, mesmo assim eles atacaram”, contou.