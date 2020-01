Até 30% dos pacientes faltam de consulta nos postos de saúde de Mogi Guaçu

Mogi Guaçu conta com uma estrutura de saúde que vai da prevenção ao atendimento de casos mais complexos. A cidade possui 24 unidades de saúde para atendimento básico, ou seja, para os casos que dispensam situações de urgência e emergência.

A procura por consulta e atendimento é grande. E mesmo assim, tem quem não compareça. Segundo a Secretaria de Saúde, até 30% dos que agendam consulta nas unidades de saúde faltam no dia e horário marcados.

O serviço de agendamento de consultas básicas funciona em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e nas USFs (Unidades de Saúde da Família), das 7h às 16. Mogi Guaçu conta com oito UBSs e 16 USFs, divididas em 24 unidades de saúde.

Para agendar as consultas, é preciso comparecer ao posto de saúde de sua região munido de cartão SUS (Sistema Único de Saúde) ou do cartão saúde. Se a consulta a ser agendada é a primeira do paciente, este deve também levar um comprovante de residência. Vale lembrar que qualquer alteração cadastral deve ser reportada à unidade em que estiver inscrito.

São atendidos de forma prioritária casos de maior necessidade. A proximidade entre o agendamento e a consulta depende da unidade de saúde e da gravidade do caso.

Se o tratamento exigido não existir no município, a consulta em outra localidade deverá ser feita pela Central de Regulação Municipal, quando encaminhada pela Unidade Básica de Saúde.

Diversos fatores fazem com que a consulta marcada demore mais do que o ideal. O crescimento da cidade e a dificuldade de receber repasses do Governo Federal são exemplos disso.

As unidades de saúde estão ficando cada vez mais sobrecarregadas, pois cada uma é responsável por uma área geográfica da cidade e, com a falta de investimentos de custeio parciais por parte do Governo Federal, a saúde municipal fica impedida de expandir seu quadro de atendimento.

Nos últimos anos, o Município contou com a inauguração de três unidades básicas de saúde, com a ampliação de outras duas e melhorias nas demais. Mogi Guaçu é hoje a cidade que possui a menor densidade populacional para cada unidade de saúde: menos de 6 mil pessoas para cada UBS/PSF.

Outro problema encontrado pela Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu é a falta de profissionais no mercado. O número de pessoas que trabalham nas USFs e UBSs é de 420.

Nos próximos anos, espera-se que a formação de profissionais de saúde pelo curso de Medicina da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” ajude a ampliar o quadro de funcionários nas unidades de saúde.

AGENDAMENTO

Para agilizar o atendimento, os postos adotaram o sistema de preenchimento de vagas. O munícipe pode ir até a unidade de saúde e, se o paciente que estava agendado desistir ou faltar de sua consulta, este será inserido em sua vaga.

Para cancelar uma consulta basta ligar ao posto de saúde na qual a pessoa está agendada. Se caso for uma consulta com especialista, o paciente deve ligar na Central de Regulação Municipal, no telefone (19) 3811-7277.