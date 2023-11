Atleta Regina Bizo conquistou posições de destaque no Campeonato “Musclecontest Brasil”

Na última sexta e no último sábado, 24 e 25 de novembro, a cidade de Campinas foi palco do renomado evento “Musclecontest Brasil”, que reuniu atletas dedicados e determinados a conquistar posições de destaque no cenário nacional de fisiculturismo. Entre os participantes, a atleta Regina Bizo, representando Pedreira, se destacou com uma impressionante performance, garantindo posições privilegiadas no ranking.

Regina Bizo participou de diversas categorias no Musclecontest Brasil, demonstrando sua habilidade e comprometimento com o esporte. A atleta de Pedreira conquistou o pódio por duas vezes no top 3 da região sudeste, revelando sua consistência e excelência na competição. Além disso, no Master Brasil, Regina alcançou uma extraordinária posição no top 2, consolidando sua posição como uma das melhores no fisiculturismo brasileiro.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato destacou a importância do esforço e treinamento constante das atletas de fisiculturismo, reconhecendo o mérito de Regina Bizo por sua conquista. “O ‘Musclecontest Brasil’ é uma competição que exige o máximo de dedicação e preparo físico dos participantes. Regina Bizo não apenas atendeu a esses requisitos, mas superou as expectativas, conquistando posições de destaque. Parabenizo-a por sua incrível performance e por representar tão bem a cidade de Pedreira nesse cenário esportivo desafiador”, concluiu.