Atletas com Síndrome de Down participam de evento na Prefeitura

Crédito: Carlos Bassan

Encontro teve como objetivo celebrar as habilidades e as conquistas dos jovens que fazem parte de três projetos da cidade

Em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, o prefeito Dário Saadi recepcionou, nesta quinta-feira, 21 de março, atletas que fazem parte do projeto Star21 Futsal Down do Guarani Futebol Clube, do time de basquete Updown e da Associação Paraolímpica de Campinas (APC). Ele recebeu das mãos da Carol, da Rafa, que gosta de ser chamada de Melody, e do Lucas uma camiseta autografada de cada projeto.

O evento teve como objetivo celebrar as habilidades e as conquistas dos dois projetos e a importância deles na vida desses atletas e seus familiares.

“O esporte é muito mais que uma competição! O esporte é inclusão”, disse o prefeito. “Eu me sinto muito honrado em receber as equipe desses três projetos que nos dão muito orgulho, que nos fazem ver que a sociedade tem jeito sim”, completou parabenizando os responsáveis pelos projetos e os familiares dos atletas.

Nadir Lima, mãe do Lucas, estava toda orgulhosa. O jovem de 31 anos nada, joga basquete e futsal e é muito conhecido entre os demais atletas e seus familiares. “O Lucas pratica esportes desde os 8 anos e isso ajudou muito no desenvolvimento dele. Apesar de ainda ter muita dificuldade na fala, ele se comunica super bem, interage com todo mundo”, disse. A correria é dividida com o marido, Francisco Saraiva, mas ela é enfática ao dizer que vale a pena. “É uma luta, mas maior que a luta é a vitória que nós temos todo dia”, completou.

A servidora municipal Claudia Fogagnoli Gonçalves descreve o filho Vitor, de 23 anos, como um jovem lindo, amoroso, esperto, determinado, amado e feliz. “A Síndrome de Down é apenas um detalhe. O Vítor pratica futebol e basquete, também faz curso de teatro e violão”, contou. “Todas essas atividades são importantíssimas na vida dele, porque possibilitaram um maior desenvolvimento físico e motor, além de ampliar seu círculo de amizades. Hoje ele é muito mais feliz e ainda tem um objetivo principal: encontrar um amor, a namorada”, confidenciou a mãe.

O dia 21 de março foi escolhido como o Dia Internacional da Síndrome de Down por fazer referência aos três cromossomos no par 21, o que caracteriza a condição genética das pessoas com a síndrome.

Inclusão pelo esporte

A secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Vandecleya Moro, falou sobre o papel do poder público na inclusão das pessoas com Síndrome de Down. “No poder público, nós, junto com os parceiros, fazemos o acolhimento, o acompanhamento e também buscamos promover a autonomia dos jovens. Mas nenhum desses ‘As’, acolhimento, acompanhamento e autonomia, tem resultado se a gente não tiver o ‘A’ mais importante, que é o amor das família”, disse.

“Hoje é um dia emblemático, importante e necessário, que marca a luta que nós e as famílias temos travado diariamente. O Stars21 é o exemplo clássico de como a sociedade pode promover inclusão criando os espaços que respeitem as pessoas e onde as pessoas querem estar”, disse Rodrigo Giunji.

O professor Antônio Carlos Vendramini também ressaltou a importância do dia 21 como um dia de luta, mas reforçou que as pessoas não devem ser rotuladas. “Nós somos 7 bilhões de pessoas com impressões digitais diferentes entre si, então, por que rotular pessoas? As pessoas com Síndrome de Down são capazes sim de trabalhar, de estudar, de namorar e viver na sociedade plenamente”.

Também participaram do evento Erick Franco, do Guarani FC; Luis Marcelo Ribeiro, da Associação Paraolímpica de Campinas (APC); Thiago Ferrari, coordenador do PIC, e o vereador Carlinhos Camelô.

Projetos

O Stars21 é uma iniciativa do Guarani Futebol Clube e foi construído com a APAE, Cesd e Fundação Síndrome de Down e a Prefeitura de Campinas. Já o Updown Basquete tem como objetivo dar oportunidade para que pessoas com Síndrome de Down tenham acesso à prática esportiva com qualidade e orientação adequadas.