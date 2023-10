Atletas da equipe de ciclismo participam de campeonato na cidade de Palmas, capital do Tocantins

No último final de semana, entre os dias 13 e 15 de outubro, os ciclistas Fabio Rodrigues Braga e Valdinéia da Silva Brandino, atletas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), representaram Mogi Guaçu no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada Master e Sub30. A competição foi realizada na cidade de Palmas, capital do Estado do Tocantins.

O campeonato foi dividido em duas provas: a de resistência e a de contrarrelógio. A prova de contrarrelógio foi disputada na sexta-feira, 13 de outubro. Já a prova de resistência ocorreu no sábado e domingo, dias 14 e 15 de outubro. Fabio competiu no dia 14, na prova de 75 km, na categoria master B2, com ciclistas com idades entre 45 e 49 anos, porém não concluiu a prova. Valdineia pedalou no dia 13, na categoria B1, com ciclistas com idades entre 40 e 44 anos, e terminou a prova na 4ª posição. A atleta também disputou a prova do dia 15, na prova de 55km, e terminou na 11° posição.

“Os campeões de 2023 nas provas de resistência e contrarrelógio do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada Master e Sub30 foram conhecidos em um percurso seletivo, que proporcionou disputas acirradas em todas as categorias. Esta prova sempre exige muito do físico dos atletas”, ressaltou o técnico da equipe, Celso Lucas.

O Campeonato Brasileiro de Ciclismo é o evento com mais destaque na temporada reunindo mais de 500 ciclistas de várias regiões do Brasil. Os dois atletas voltarão a competir no dia 21 de outubro, em Mogi Guaçu, na 47ª edição da Maratona Esportiva Guaçuana (MEG). A prova será realizada na Avenida dos Trabalhadores, a partir das 14h.