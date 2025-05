Atletas de Santo Antônio de Posse brilham no powerlifting e conquistam pódio em campeonato nacional

Victória Lins e Fernando Romanini representaram a cidade em evento realizado em São Paulo e já têm histórico de títulos no Brasileiro em 2024

Dois atletas de Santo Antônio de Posse seguem conquistando destaque no cenário nacional do powerlifting, um esporte de força que exige técnica, resistência e disciplina. Victória Caroline Lins Américo e Fernando Romanini participaram, entre os dias 28 de abril e 1º de maio de 2025, do Campeonato Brasileiro Equipado e Clássico – SubJr, Jr & Universitário, realizado no Centro Esportivo Mané Garrincha, em São Paulo (SP).

Na competição, Victória foi vice-campeã na categoria até 52kg Open, com um total de 402,5kg levantados. Já Fernando sagrou-se campeão na categoria até 105kg Open, levantando impressionantes 800kg no total — desempenho que reforça o bom momento da dupla no esporte.

Para quem não conhece, o powerlifting é uma modalidade esportiva de levantamento de peso dividida em três movimentos principais: agachamento (squat), supino (bench press) e levantamento terra (deadlift). O atleta tem como objetivo levantar a maior carga possível em cada um desses exercícios, dentro de regras técnicas e arbitragem rigorosa. O esporte é dividido por categorias de peso corporal, idade e estilo (equipado ou clássico), e tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil.

Ambos os atletas já têm experiência em competições de alto nível. No ano passado, participaram do Campeonato Brasileiro de Powerlifting, disputado em Porto Belo (SC), onde também subiram ao lugar mais alto do pódio. Em 2024, Victória foi campeã na categoria 52kg Júnior e eleita melhor atleta da competição, enquanto Fernando conquistou o título na categoria até 105kg na divisão Aspirantes.

Com apenas dois anos e meio de experiência na modalidade, os atletas vêm demonstrando evolução constante, dedicação e um trabalho técnico que já os coloca entre os principais nomes da nova geração do powerlifting nacional.

A participação de ambos reforça o potencial esportivo de Santo Antônio de Posse e serve de inspiração para jovens que buscam se destacar nas modalidades de força.