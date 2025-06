Cosmópolis sedia eventos de artes marciais chinesas neste fim de semana

Ginásio Municipal recebe Kung-Fu Fight 2025 e Campeonato Kung-Fu + São Paulo com entrada gratuita e transmissão ao vivo

O Ginásio Municipal de Esportes Antonio Damiano, em Cosmópolis, será palco de dois importantes eventos das artes marciais chinesas neste fim de semana. No sábado (7), às 16h, acontece o “Kung-Fu Fight 2025”, com entrada gratuita. Já no domingo (8), a partir das 10h, será realizado o Campeonato Kung-Fu + São Paulo, também com entrada franca e transmissão ao vivo pelo YouTube.

Os eventos contam com apoio da Prefeitura Municipal e têm como objetivo valorizar as tradições das artes marciais, além de promover a cultura e o esporte na cidade.

A população está convidada a prestigiar as apresentações, que prometem movimentar o ginásio com técnicas e performances de alto nível.

A programação completa e outras informações podem ser acompanhadas nos canais oficiais do evento.