Atletas paralímpicos de Campinas conquistam 19 medalhas em evento nacional

Crédito: Divulgação

Equipes de atletismo e natação da Associação Paralímpica de Campinas (APC) participaram de evento que reuniu mais de mil competidores na capital

A equipe esportiva da Associação Paralímpica de Campinas (APC) recebeu 19 medalhas no Meeting Paralímpico Loterias Caixa, realizado na capital paulista entre os dias 3 e 5 de novembro. No atletismo foram 11 medalhas e na natação foram 8.

“Esses atletas estão de parabéns pela dedicação e pelo talento que demonstraram no esporte. Vitórias assim reforçam a luta pela inclusão e o combate ao capacitismo”, afirmou Vandecleya Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos.

O atletismo conquistou 7 medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Paulo Machado da Silva, Maria do Socorro dos Santos e Vinicius Tavares Celestino da Silva levaram cada um 2 medalhas de ouro; Kesley Josué Pereira Teodoro recebeu 1 medalha de ouro; Robson Rodolfo Aguiar Barbosa recebeu 2 medalhas de prata; Victor Silva Vieira teve 1 medalha de prata e 1 de bronze.

Na natação foram 3 medalhas de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. Gisele do Nascimento Pacheco recebeu 3 de ouro; Lucas Carvalho Ré conquistou 3 de prata; Paula Neves teve 1 de prata e Mateus Guimarães Pacífico 1 de bronze.

O Meeting Paralímpico Loterias Caixa de São Paulo reuniu mais de mil atletas no Centro de Treinamento Paralímpico, na capital paulista, e encerrou a temporada de alto rendimento no paradesporto nacional, com provas de atletismo, halterofilismo e natação.

A Associação Paralímpica de Campinas (APC) é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), com sede em Campinas. Ela busca contribuir para a formação global de pessoas com deficiência na perspectiva da inclusão social, por meio do fomento e desenvolvimento de atividades esportivas.

Fundada em maio de 2007, a APC atua nas modalidades de natação e atletismo congregando pessoas com diferentes graus e tipos de deficiência. Os atendimentos da associação são realizados por profissionais com vasta experiência no desenvolvimento de atividades voltadas para este segmento.