Santo Antônio de Posse marca presença em congresso nacional de segurança

Guardas municipais participam do XI Congresso Brasileiro de Guardas Municipais e Segurança Pública em Vinhedo

Com troca de experiências, novidades tecnológicas e debates sobre o futuro da segurança pública, guardas civis municipais de Santo Antônio de Posse participaram, na quarta-feira (25), do XI Congresso Brasileiro de Guardas Municipais e Segurança Pública, realizado na cidade de Vinhedo (SP). O evento reuniu representantes de corporações de todo o país para discutir avanços na legislação, desafios da categoria e novas tecnologias voltadas à segurança.

Com uma programação diversificada, o congresso contou com palestras de especialistas renomados, entre eles o coronel Diógenes Martins Munhoz, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que abordou temas relacionados à saúde mental nas forças de segurança, e a delegada Maria Cecília Gomes Flora, com foco em acolhimento e atendimento a vítimas de violência.

Durante o encontro, também foram apresentadas soluções tecnológicas para o setor, promovendo a troca de experiências entre os profissionais e incentivando a adoção de boas práticas na área da segurança pública.