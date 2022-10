Ato cívico, apresentações artísticas e chuva de pétalas marcam 31 anos de emancipação de Holambra

Os 31 anos de emancipação político-administrativa de Holambra,

celebrados nesta quinta-feira, dia 27 de outubro, foram marcados por um

ato cívico, apresentações artísticas e uma emocionante chuva de

pétalas em frente ao Paço Municipal. A cerimônia contou com a

participação do prefeito do município, Fernando Capato, de sua esposa

Yvonne Schouten Capato, do vice-prefeito Miguel Esperança, do

presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de

Campinas e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, e de vereadores.

Os Gaiteiros de Holambra; o Grupo Reviver, da Terceira Idade; a Fanfarra

Amigos de Holambra; e o Grupo de Dança Folclórica também marcaram

presença no evento. Alunos da Educação de Jovens e Adultos, o EJA,

cantaram. Os da Escola Municipal Maria José Moreira Van Ham Escola

Municipal dançaram. E o participante do programa Bolsa Trabalho,

Eduardo Torres Prado, recitou poemas, de sua autoria, para homenagear a

cidade.

Uma emocionante chuva de pétalas encantou e emocionou o público. A

Orquestra de Viola Caipira encerrou a celebração com canções

regionais para embalar a distribuição do indispensável bolo de

aniversário.

“O momento é de celebrar nossas conquistas. Somos uma cidade de 31

anos que é um exemplo para o Brasil. Tenho muito orgulho de estar

prefeito desse município e poder contribuir para fazer com que essa

terra cresça e prospere ainda mais”, disse o prefeito Fernando Capato.

As comemorações de aniversário de 31 anos da cidade seguem até

sábado. A Quinta-Feira de Sabores, realizada na Praça dos Imigrantes

entre 17h e 22h, contará com show do grupo de pagode Pura Opção, que

promete agitar o espaço. Na sexta e no sábado ocorrerão

apresentações musicais na Rua da Amizade (Rua Coberta), começando com

shows gospel no dia 28 de outubro, a partir das 19h30. Para finalizar a

celebração, em 29 de outubro, Bruno Valente se apresenta com muito

sertanejo e country. Em seguida, Thaeme e Thiago, cantores apadrinhados

por Sorocaba, da dupla com Fernando, prometem resgatar vários estilos

diferentes, homenageando diversos ritmos brasileiros como o pagode e o

forró, sem deixar de lado as raízes e os sucessos “Deserto”, “O

que acontece na balada”, entre outros emplacados em rádios por todo o

país e com milhões de reproduções em plataformas de streaming. São

7 discos e 4 DVDs lançados em 9 anos de carreira.

Exposição

Ainda no dia 29, o Moinho Povos Unidos inaugura a exposição permanente

de quadros intitulada “Histórias que movem moinhos”, com entrada

gratuita para moradores que apresentarem o Cartão Cidadão. O acesso

será pago para turistas e visitantes durante todo o horário de

funcionamento do atrativo, de quarta-feira a domingo, das 10h às 17h.

Confira a programação gratuita de aniversário:

27 de outubro, a partir das 17h:

Show do Grupo Pura Opção na Quinta-feira de Sabores

Local: Praça dos Imigrantes, no Imigrantes

28 de outubro, a partir das 19h30:

Shows Gospel

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

29 de outubro, às 9h:

Inauguração da Exposição Permanente “Histórias que movem

moinhos”

Local: Moinho Povos Unidos

Gratuito apenas para moradores com Cartão Cidadão

29 de outubro, a partir das 19h30

Shows de Thaeme e Thiago e de Bruno Valente

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)