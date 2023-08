Audiência pública apresenta ações desenvolvidas na Câmara de Paulínia

A Câmara de Paulínia vai promover audiência pública na próxima segunda-feira (28/8), às 18h30, para apresentar o novo relatório do Programa Metas e Prioridades no biênio 2023-2024.

O presidente da Casa, vereador Edilsinho Rodrigues, apresentará o andamento das ações desenvolvidas na sua gestão.

A audiência é aberta ao público e será transmitida ao vivo no site institucional, no Facebook da Câmara e ainda no canal do Legislativo no YouTube.

Uma das metas é melhorar a eficiência e transparência da Câmara, revisando todo o andamento de processos nos setores internos, além de investimento em capacitação de servidores.

Também está prevista a abertura de concurso público para contratar novos servidores. As vagas serão para: Analista de Gestão Pública, Analista Legislativo, Analista de T.I., Técnico Áudio Visual, Assistente Jurídico, Assessor de Imprensa e Cerimonial, Contador, Adjunto Legislativo e Controlador Interno.

O Plano de Metas inclui ações de meio ambiente, como melhoria na gestão de lixos recicláveis e captação de água por meio de um poço artesiano, e melhorias na qualidade de serviços oferecidos, com atualização de equipamentos audiovisuais, reforma da calçada, manutenção preventiva e plano de acesso à internet wi-fi aos visitantes.