Baile Rainha Pérola Negra será neste sábado, no Clube Bonfim

Crédito Foto: Firmino Piton

Evento celebra a Cultura Afro-brasileira e homenageia figuras importantes da comunidade

Neste sábado, 1º de junho, o Clube Bonfim Recreativo e Social será palco do Baile Rainha Pérola Negra, organizado pela Secretaria de Cultura, Coordenadoria Departamental de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial (CDPPIR) da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra. O evento, que ocorrerá às 20h, celebra a Cultura Afro-brasileira e homenageia figuras importantes da comunidade. Interessados podem fazer inscrição que se encerra nesta quinta-feira, 30 de maio, até às 17h no link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdea2sG01B2nZ–PnPjib-gAVIIDHgcFTlR3MwPCuNK7d0cUw/viewform)

O Baile Rainha Pérola Negra fará uma homenagem às participantes do primeiro baile realizado em 1957. Maria Alice Ribeiro, Maria Aparecida Ribeiro Lourenço e Vera Lúcia Zuim, ícones daquele evento histórico, serão lembradas por suas contribuições. Além disso, o evento contará com a entrega do Prêmio Rainha Pérola Negra 2024, destacando sete mulheres que se sobressaíram em diversas áreas.

O concurso é anual e destina-se a candidatas que atendam a critérios específicos, como ter mais de 18 anos, ter nacionalidade brasileira, ser de etnia negra, residir no município de Campinas e ter um breve currículo que demonstre atuação significativa na categoria escolhida. O propósito é abrir espaço para a inclusão e o reconhecimento das mulheres negras, valorizando suas contribuições culturais, sociais e educacionais. Cabe ao Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas a seleção das candidatas.

Crédito: Firmino Piton



Baile deste ano vai homenagear participantes da primeira versão de 1957

As sete indicadas ao Prêmio Rainha Pérola Negra 2024 são:

1. Cultura: Viviane Tamires Carvalho de Paula (Vivi de Paula)

2. Educação pela Promoção da Igualdade Racial: Jaqueline da Conceição Camargo

3. Profissional de Destaque: Juliana Cristina Trindade de Souza (Nega Ju)

4. Trajetórias de Luta e Garantia de Direitos: Luana Gabriela Campos da Costa (Lu Campos)

5. Desenvolvimento Comunitário: Gabrielli Cristina da Silva (Nyak)

6. Revelação: Yanê Sant’ana Batista

7. Afirmação da Identidade: Karla Alexandra Marques Santos

Crédito: Firmino Piton



Propósito da iniciativa é abrir espaço para a inclusão e o reconhecimento das mulheres negras

Homenagem Póstuma

Este ano, o evento também prestará uma homenagem póstuma a Leonice Sampaio Antonio, carinhosamente conhecida como Tia Nice do Acarajé. Tia Nice foi uma grande mestra e referência cultural para Campinas, contribuindo significativamente através de sua atuação no Museu do Negro, Jongo Dito Ribeiro, Clube do Machadinho e, especialmente, por meio dos seus famosos acarajés no Centro de Convivência.

Serviço

Baile Pérola Negra 2024

Data: 01/06/2024 (sábado)

Horário: a partir das 19h30

Endereço: Clube Bonfim, rua Bento da Silva Leite, 330 – Jardim Chapadão, Campinas, SP

Entrada gratuita

Inscrições no link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdea2sG01B2nZ–PnPjib-gAVIIDHgcFTlR3MwPCuNK7d0cUw/viewform)