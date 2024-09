Banda Sinfônica da Unicamp integra o Mês Carlos Gomes com apresentação dia 27, no Teatro Castro Mendes

Sexta-feira, 27 de setembro, a partir das 20h, a Banda Sinfônica da Unicamp se apresenta pela primeira vez na história no belo Teatro Municipal Castro Mendes, em Campinas, com performance gratuita.

Sob regência de Fernando Hehl, coordenador da Escola Livre de Música (ELM), o concerto especial da Banda Sinfônica tem a honra de integrar a programação cultural do Mês Carlos Gomes, marcando mais uma vez a história da Banda.

Segundo Hehl, o evento homenageia a “figura mais ilustre de nossa cidade, um dos maiores nomes da música erudita em nosso país e o maior compositor de ópera das Américas de todos os tempos”. Para o coordenador da ELM, motivos de sobra que “nos orgulham muito em fazer parte da programação”.

A apresentação é gratuita e acontece sexta, dia 27 de setembro, a partir das 20h, no Teatro Castro Mendes. Os ingressos podem ser retirados na Bilheteria com uma hora de antecedência (19h).

Serviço | Banda Sinfônica da Unicamp no Mês Carlos Gomes

quando: 27 de setembro, às 20h

onde: Teatro Municipal Castro Mendes | Rua Conselheiro Gomide, 62, Vila Industrial, Campinas, SP

entrada: gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria do Teatro uma hora antes do espetáculo