SAMA oficializa início da Coleta Seletiva no município

Aconteceu, na manhã desta quinta-feira, a oficialização do início da coleta seletiva em Cosmópolis. A realização do evento foi promovida pela SAMA (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente), firmando o compromisso da administração municipal na preservação ambiental e na conscientização da população sobre a importância da separação de resíduos.

A cerimônia contou com a participação de autoridades locais e representantes da cooperativa Lixo Zero, que destacaram as necessidades e os benefícios dessa iniciativa sustentável. Entre os presentes, estavam o prefeito, secretários municipais, vereadores e convidados, que reforçaram a relevância da coleta seletiva para a melhoria da qualidade de vida na cidade.

A coleta seletiva não apenas contribui para a redução do volume de lixo destinado aos aterros, mas também promove a reciclagem e o reaproveitamento de materiais, gerando emprego e renda. É um passo importante rumo à construção de uma cidade mais limpa e sustentável.