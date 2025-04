Governo de SP prevê 23,4 mil novos policiais e alcança maior reforço no efetivo desde 2011

O reforço no contingente faz parte da estratégia do Governo de São Paulo para reduzir o déficit nas carreiras policiais e ampliar a segurança em todo o estado. Foto: SSP

Até o final do ano, as Polícias Militar, Civil e Técnico-Científica devem receber cerca de 5,4 mil novos policiais para reforçar os trabalhos de prevenção e combate ao crime, investigação e perícia. Desde o início da atual gestão, as forças de segurança de São Paulo já receberam 9,1 mil agentes, redistribuídos estrategicamente em todo o estado. Em 2024, foram contratados 7,8 mil policiais — o maior volume em um único ano desde 2011.

Além disso, dados da Secretaria da Segurança Pública apontam que a previsão é que as vagas autorizadas contando os próximos anos chegue a 23.484 novos policiais, representando o maior número em uma única gestão desde 2011.

O reforço no contingente faz parte da estratégia do Governo de São Paulo para reduzir o déficit nas carreiras policiais e ampliar a segurança em todo o estado.

“A recomposição do efetivo policial era uma demanda antiga da sociedade e é um dos nossos compromissos para melhorar a segurança no Estado. Sempre dissemos que valorizaríamos as corporações, as carreiras, aumentaríamos o efetivo e investiríamos em inteligência e no uso assertivo da tecnologia. E é exatamente isso que estamos fazendo com o aumento das contratações. Esse pessoal vai fazer a diferença”, afirma o governador Tarcísio de Freitas.

O estado tem reconhecido a necessidade de reforçar o efetivo policial para aperfeiçoar o combate à criminalidade e garantir a segurança da população.

“Essa medida se mostra crucial diante do desafio de enfrentar o crime organizado e a reincidência criminal, além de permitir a implementação de operações de inteligência sofisticadas, focadas no tráfico de drogas e na captura de lideranças criminosas”, destacou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, que ainda acrescentou: “A complexidade do crime organizado, com ramificações no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro em larga escala, exige uma força policial robusta e em constante crescimento para enfrentar essas ameaças de maneira eficaz em todo o estado”.

Reforço nas investigações e aumento do policiamento ostensivo

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, até o final do ano, a Polícia Militar deve receber 1,9 mil policiais que estão em treinamento na Escola Superior de Soldados. Posteriormente, eles serão distribuídos em batalhões e outras unidades policiais de São Paulo.

“É fundamental reforçarmos a presença policial em nossas ruas, pois isso tem um impacto direto na dissuasão da criminalidade. A presença ostensiva, combinada com o trabalho de inteligência e o uso de tecnologia, é um pilar essencial para garantir a segurança da população”, explicou o comandante-geral da PM, Cássio de Araújo de Freitas.

A Polícia Civil está com concurso em andamento. São 1,2 mil investigadores, 1,3 mil escrivães e 552 delegados, com a formação na Academia de Polícia prevista para o segundo semestre deste ano. Para a Polícia Técnico-Científica, são 249 vagas para peritos criminais e 140 para médicos-legistas.

O fortalecimento das carreiras policiais é uma resposta para enfrentar crimes como latrocínios e roubos patrimoniais.

“A investigação policial é fundamental para desmantelar grupos criminosos e cadeias de receptação, seja por meio da coleta de evidências e da análise de informações”, explicou o delegado-geral de Polícia, Artur Dian.

Fonte: Agência São Paulo