Associação Comercial promove Assembleia

foto ilustrativa

Representantes de empresas locais se reuniram na manhã desta quarta-feira, 26 de março, na Assembleia Ordinária da Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra). A reunião, que tradicionalmente é feita todos os anos em março, tratou de assuntos fiscais e burocráticos da ACE.

Os diretores da entidade fizeram a prestação de contas – balanço patrimonial e demonstração de resultados – de 2024. As contas foram votadas e aprovadas.

Na sequência, foram apresentadas as atividades da diretoria e da entidade no ano passado e o planejamento de 2025, assim como o orçamento para este ano.

A ata com os assuntos tratados fica à disposição dos associados.