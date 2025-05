Biblioteca Pública Municipal “João Luiz Alvarenga” disponibiliza novos livros doados pela população pedreirense

A equipe da Biblioteca Pública comunica que foram inseridos em seu acervo o total de 39 (trinta e nove) novos títulos adquiridos com o apoio da comunidade pedreirense. Os novos livros enriquecem e atualizam o acervo da Biblioteca que é constituído por títulos da literatura brasileira e estrangeira; psicologia; poesia; literatura espírita entre outros e também por livros da literatura infantil e gibis.

Segundo destaca a Secretária de Cultura e Economia Criativa Carina Galvão, a Biblioteca adquiriu títulos solicitados pelos usuários que não tem no acervo e também para aquisição de alguns lançamentos de autores que os usuários gostam. “Aproveitamos a ocasião para agradecer aos nossos leitores pelas doações, a população está convidada para usufruir deste importante equipamento cultural”, ressalta a Secretária Municipal.

Para a equipe da Biblioteca, por meio da doação as experiências de leitura são trocadas e o acervo se torna mais diversificado, confira os títulos desta doação: O que fez a diferença (Esportes – Pedreira) Sidenei Defendi e José Carlos Pintor (autores de Pedreira); O hábito faz o lixo (Educação ambiental) São Paulo (Estado); Sessenta primaveras no inverno (História em quadrinhos) Aimée de Jongh; A busca das nossas raízes (Família Marinelli) João Carlos Marinelli (autor de Pedreira); A quietude é a chave (Psicologia) Ryan Holiday; Identidade roubada (Ficção americana) Nora Roberts; O caso da princesa da Baviera (Ficção inglesa) Rhys Boewn; Como destruir a civilização ocidental (Ensaios – Filosofia moderna) Peter Kreeft; Beijos em Nova York (Ficção americana) Catherone Rider; A última viúva (Ficção americana – Suspense) Karin Slaughter; Caderno proibido (Ficção italiana) Alba de Céspedes; Fim de jogo (Ficção inglesa) Daniel Cole; Palácio da traição (Ficção americana – Espionagem) Jason Matthews; O inocente (Ficção americana – Policial) Scott Turow; Um lugar para todos (Ficção indiana) Thrity Umrigar; No coração da floresta (Ficção norte-americana) Emily Winfield Martin; Sobre a felicidade (Felicidade – Filosofia) Fréderic Lenoir; Eu sou o monstro que vos fala (Identidade de gênero – Psicanálise – Aspectos sociais) Paul B. Preciado; O pequeno caderno das coisas não ditas (Ficção inglesa) Clare Pooley; Aqueles que me desejam a morte (Ficção norte-americana) Michael Koryta; Copo vazio (Romance brasileiro) Natalia Timerman; Guia suno dividendos (Finanças – Investimentos) Tiago Reis; Jean Tosetto; A fúria (Ficção cipriota – Suspense) Alex Michaelides; As musas (Ficção cipriota – Suspense) Alex Michaelides; A filha do rei do pântano (Ficção americana) Karen Dionne; A teoria do bambu (Mulheres cientistas) Ping Fu; Memórias, sonhos, reflexões (Psicanalistas – Biografia) Carl G. Jung; A garota da casa ao lado (Ficção norte-americana – Terror) Jack Ketchum; Exumados (Ficção norte-americana – Terror) Daniel Kraus; Em mim basta! (Mudança de comportamento) William Sanches; Palavras mágicas: o que dizer e como dizer para conquistar o sucesso (Persuasão – Psicologia) Jonah Berger; O coração de Nanquim (Ficção inglesa – policial) Robert Galbraith; Incrível (Ficção norte-americana) Sara Benincasa; O descontentamento da democracia (Democracia – Estados Unidos) Michael J. Sandel; Ao seu lado (Literatura infanto-juvenil) Kasie West; Um animal selvagem (Ficção suíça – Suspense) Joël Dicker; Ultra-aprendizado: domine suas habilidades valiosas, seja mais esperto (Método de estudo – Aprendizagem) Scott H. Young; O homem que escutava as abelhas (Ficção inglesa – Síria – Refugiados) Christy Lefteri; Eu vou te encontrar (Ficção americana – Suspense) Harlan Coben; Potencial oculto (Motivação – Psicologia) Adam Grant; Foco roubado (Redes sociais – Saúde Mental) Johann Hari; Morra sem nada: aproveite ao máximo sua vida e seu dinheiro

(Finanças pessoais) Bill Perkins; É assim que se perde a guerra do tempo (Ficção científica canadense) Amal El-Mohtar; O chamado da coragem (Coragem – Filosofia) Ryan Holiday; Atos humanos (Ficção coreana) Han Kang; Virando gente grande (Jovens – Carreira profissional) Sofia Esteves do Amaral; Irmãs da revolução (Feminismo – Contos); Solaris (Literatura polonesa – Ficção cientifica) Stanislaw Lem; Flores da batalha (Poesia brasileira) Sérgio Vaz; Colecionador de pedras (Poesia brasileira) Sérgio Vaz; Literatura pão e poesia (Poesia brasileira) Sérgio Vaz; Flores de alvenaria (Poesia brasileira) Sérgio Vaz; Felizmente, o leite (Literatura infanto-juvenil) Neil Gaiman; Rowley apresenta: histórias supimpas de terror (Literatura infanto-juvenil) Jeff Kinney; Desventuras de um garoto nada comum – 3 volumes (Literatura infanto-juvenil) Rachel Renee Russell; A fantástica fábrica de chocolate (Literatura infanto-juvenil) Roald Dahl; Anne de Green Gables (Literatura infanto-juvenil) Lucy Maud Montgomery; Anne de Avonlea (Literatura infanto-juvenil) Lucy Maud Montgomery; Anne da ilha (Literatura infanto-juvenil) Lucy Maud Montgomery; Anne de Windy Poplars (Literatura infanto-juvenil) Lucy Maud Montgomery; Anne a casa dos sonhos (Literatura infanto-juvenil) Lucy Maud Montgomery; Anne de Ingleside (Literatura infanto-juvenil) Lucy Maud Montgomery.

A Biblioteca Pública “João Luiz Alvarenga”, está localizada na Rua Duque de Caxias, nº 231, Vila Santo Antônio, parte da antiga Cerâmica Santa Terezinha, atendendo de segunda a sexta-feira, 8h às 17h, aos sábados das 8h às 12h, telefone para reservas ou mais informações: (19) 3853-2861.