Borandá leva a história do samba para praça em Jaguariúna

crédito Kleiner Kaverna

Grupo apresenta repertório com clássicos do gênero do início do século 20 até os dias atuais

Desde os versos “Porque esse samba, Sinhô, Sinhô, é de arrepiar, Sinhô, Sinhô”, do samba Pelo Telefone, o primeiro gravado no Brasil, em 1916, a paixão por esse estilo de música foi traduzida por célebres compositores e declarada por diversas vozes em centenas de músicas nos mais de 100 anos de história. Amor, esperança, festas, cultura, crítica social e política são alguns dos temas do gênero musical, que é um dos símbolos mais conhecidos da diversidade cultural brasileira.

Para celebrar o samba, o músico Thiago Vieira, apaixonado e estudioso do gênero, desenvolveu o projeto “Borandá pela História do Samba” e elencou 32 músicas entre as mais emblemáticas para compor um repertório que será apresentado, no dia 22 de fevereiro, das 11h às 13h, na Praça Umbelina Bueno, no Centro de Jaguariúna. Canções de Cartola, Noel Rosa, Martinho da Vila, Beth Carvalho, Clara Nunes, Adoniran Barbosa, Elza Soares, João Bosco, Aldir Blanc e muitos outros integram a lista e terão tradução por linguagem de Libras, durante as duas horas de show.

“O objetivo do “Borandá pela História do Samba” é ajudar a preservar esse gênero, considerado por muitos estudiosos do assunto como o símbolo maior que representa o jeito de ser brasileiro e, em especial, a resistência pós-colonial do povo negro e a possibilidade de reafirmar e valorizar sua história e suas contribuições para a sociedade”, afirma o idealizador do projeto.

Thiago, dono da voz e violão no grupo Borandá, que também tem Douglas Garzo na percussão e voz, convidou outros quatro músicos para a apresentação. Ronaldo Gomes, no cavaquinho e voz, Márcio Caparroz e Jorginho de Souza, na percussão e voz, e Tatiana Ubinha, na percussão. “Nosso repertório faz, literalmente, um passeio pela história do samba, desde seu nascimento no início do século 20 até os dias atuais. Queremos mostrar a diversidade e a beleza das composições de nossos grandes mestres”, afirma Thiago.

O projeto foi selecionado e recebeu o benefício da Lei Aldir Blanc, que apoia trabalhadores da cultura e a manutenção de espaços culturais, e foi criada em 2020 como incentivo para o setor durante a pandemia de Covid. Recebeu o nome do escritor e compositor brasileiro, que morreu naquele ano, vítima da doença.

SERVIÇO

Borandá pela História do Samba – sambas desde os anos 1910 até os dias atuais (Cartola, Noel Rosa, Martinho da Vila, Beth Carvalho, Clara Nunes, Adoniran Barbosa, Elza Soares, João Bosco, Aldir Blanc e outros)

Onde: Praça Umbelina Bueno – Jaguariúna

Quando: 22 de fevereiro (sábado)

Horário: das 11h às 13h

Entrada gratuita