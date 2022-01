Brasil registra 662 mortes por COVID-19 em 24h e quase 230 mil novos casos

Conforme os dados do consórcio dos veículos de imprensa, com base em informações das secretarias estaduais de Saúde, a média móvel de mortes chegou ano Brasil, com variação positiva deem relação a duas semanas atrás. Com tendência de alta, essa é a maior média de mortes no Brasil desde 11 de outubro de 2021.

Desde o início do ano, as infecções por COVID-19 crescem de forma acelerada no Brasil. Além da presença da variante Ômicron, que consegue contaminar vacinados e é mais transmissível que as anteriores, a redução do uso de máscaras e da prática do distanciamento social têm ajudado a acelerar o aumento de casos.