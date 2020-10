Briga em bar acaba com um homem morto

Uma briga generalizada em um bar na Vila São Carlos, na região central de Mogi Guaçu, acabou com um homem morto e outros dois feridos na noite de sexta-feira (9). A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de desentendimento em um bar, situado à rua Aguaí, por volta das 21h30.

Porém, quando os PMs chegaram, já encontraram um homem caído no meio da rua, já sem vida, e outros dois feridos. De acordo com testemunhas, a discussão, seguida de briga, teria se iniciado no interior do bar e se estendido para a rua.

Um homem teria sacado uma arma e efetivado vários disparos. Um dos tiros acertou a cabeça de um homem identificado apenas como Fabrício Baiano. A bala atingiu a testa do lado direito, matando-o imediatamente. Outro homem, Maicon Alan Pereira, 39, também acabou baleado.

Ele levou um tiro no braço direito e foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa. No hospital, ele recebeu atendimento médico, foi liberado e não quis falar sobre o ocorrido. Um terceiro envolvido na confusão, conhecido apenas por Leonildo, foi ferido com cacos de vidro, após ter levado uma garrafada.

Ele também foi socorrido pelos bombeiros e levado até PPA (Posto de Pronto Atendimento) no Jardim Novo, Zona Leste da cidade. Leonildo apresentava cortes superficiais em várias partes do corpo, causados por estilhaços de vidro. Após receber atendimento médico, ele ficou em observação.

No entanto, quando a Polícia Militar chegou ao local pára ouvi-lo sobre os acontecimentos, constou que ele havia fugido do local. O corpo de Fabrício Baiano foi removido ao IML (Instituto Médico Legal) de Mogi Guaçu, onde passou por exame necroscópico.

Peritos do IC (Instituto de Criminalística) também estiveram no local do homicídio para coletar provas e apurar as causas do crime. O caso agora segue para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Por enquanto, sabe-se apenas que todos os envolvidos estariam embriagados e que o autor dos disparos fugiu logo após o homicídio.