Brincaderia&Cia: Sesi Mogi Guaçu terá atividades gratuitas para toda a família no dia 08 de outubro

Para comemorar o mês das crianças, o Sesi-SP realizará no dia 08 de outubro (domingo), o Brincaderia&Cia em 49 CAT´s (Centros de Atividades). O CAT Sesi Mogi Guaçu também realizará o evento que é gratuito e vai acontecer das 09h às 17h. De jogos e competições esportivas até atividades culturais e experiências educativas, o “Brincaderia&Cia” tem como objetivo principal criar memórias inesquecíveis enquanto promove valores essenciais como cooperação, criatividade e aprendizado contínuo.

Um dos aspectos marcantes do evento é a oportunidade para que as famílias participem juntas. Para isso, além das atividades direcionadas às crianças, o “Brincaderia&Cia” também oferece momentos de diversão compartilhada entre pais, mães e responsáveis, fortalecendo os laços familiares em um ambiente descontraído e estimulante.

A participação no evento é gratuita e os interessados podem a retirar os ingressos antecipados no site mogiguacu.sesisp.org.br na aba Agenda evitando filas para o credenciamento no local. Cliente Sesi basta apresentar a Carteirinha do Sesi, sem necessidade do ingresso ou credenciamento. O evento conta, ainda, com o apoio da EPTV.

Entre outras atividades, haverá brinquedos infláveis, pintura facial, escultura com balões, personagens infantis, aula de Ritmos, espetáculos teatrais, atividades esportivas, apresentação dos alunos do Núcleo de Música e do Núcleo de Dança do CAT Sesi Mogi Guaçu, Festa das Cores com DJ (sugestão: vestir camiseta branca), praça de alimentação.

Serviço:

Brincaderia&Cia

Data: 08 de outubro de 2023 (domingo)

Horário: das 09h às 17h

Local: CAT Sesi Mogi Guaçu – Rua Eduardo Figueiredo, 300

Ingressos antecipados: mogiguacu.sesisp.org.br na aba Agenda