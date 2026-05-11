*Bruna Louise leva a turnê “Meus 15 Anos” ao interior de São Paulo neste fim de semana*

_Com apresentações nos dias 14, 15, 16 e 17 de maio em Jacareí, Vinhedo, Santa Bárbara d’Oeste e Mogi Guaçu, humorista segue celebrando nova fase nos palcos._

Depois do sucesso de “O Que Passa na Cabeça Dela”, que lotou sessões em todo o Brasil, Bruna Louise retorna aos palcos com um show inédito, trazendo textos novos e mergulhando em histórias pessoais, situações do cotidiano e reflexões sobre relacionamentos, autoestima e os dilemas da vida adulta — sempre com seu humor afiado e direto.

O título do espetáculo surge como uma metáfora divertida: a artista celebra seus 15 anos de carreira como se fossem seus 15 anos de vida. “Como eu não tive festa de debutante, esse show vem para celebrar”, explica.

Com formato dinâmico, repleto de improvisos e identificação com o público, o espetáculo marca uma fase mais madura da comediante, sem perder a autenticidade e o tom ácido que a consagraram.

A plateia pode esperar uma Bruna artisticamente mais madura, mas tão corajosa, autêntica e afiada quanto sempre foi. Um show para rir, se reconhecer e continuar comentando muito depois que as luzes se apagam.

*SERVIÇO*

*Jacareí*

Data: 14/05/2026

*Vinhedo*

Data: 15/05/2026

*Santa Bárbara d’Oeste*

Data: 16/05/2026

*Mogi Guaçu*

Data: 17/05/2026