Burning Fest 2025 – 75ª Edição: A Maior Batalha de Assadores de SP Chega a Jaguariúna!

Pela primeira vez, Jaguariúna será palco do Burning Fest – Batalha de Assadores, o maior festival de churrasco do Estado de São Paulo. Entre os dias 21 e 23 de março de 2025, o Espaço de Eventos Boulevard (Av. Marginal, 600, Jardim Paraíso) receberá os melhores churrasqueiros do Brasil em uma disputa acirrada de técnica, criatividade e sabor. O evento terá entrada gratuita e funcionará das 12h às 22h.

Durante três dias, os visitantes poderão acompanhar de perto a competição que coloca à prova o talento dos assadores, além de desfrutar de um ambiente repleto de música, gastronomia e entretenimento para toda a família. A programação musical contará com os melhores covers de rock, garantindo a trilha sonora perfeita para um festival que promete unir paixão pelo churrasco e energia contagiante.

Além do espetáculo gastronômico, o público terá a chance de saborear cortes nobres preparados pelos maiores especialistas do país, em um verdadeiro paraíso para os amantes do churrasco. Para ficar por dentro das atrações e novidades do evento, basta seguir o perfil oficial no Instagram: @burning.fest.

Com uma expectativa de público expressiva, o Burning Fest 2025 promete entrar para a história de Jaguariúna como um evento de destaque no cenário gastronômico e cultural do Estado. Não perca a oportunidade de viver um final de semana inesquecível, repleto de sabor, música e diversão!

Serviço

📌 Evento: Burning Fest – 75ª Edição – Batalha de Assadores

📅 Data: 21 a 23 de março de 2025

⏰ Horário: Das 12h às 22h

📍 Local: Espaço de Eventos Boulevard – Av. Marginal, 600 – Jardim Paraíso – Jaguariúna

🎟 Entrada: Gratuita

🔥 Prepare-se para o melhor churrasco do Brasil, rock de qualidade e momentos inesquecíveis no Burning Fest 2025!