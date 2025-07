Santo Antônio de Posse tem programação cultural especial nas férias

Teatro, oficinas, espetáculos e muita diversão vão tomar conta da cidade com a programação especial de férias preparada pela Prefeitura Municipal. Pensando em transformar o recesso escolar em um momento de lazer, cultura e aprendizado, o projeto “Férias em Ação” vai movimentar diversos bairros e envolver crianças, jovens e famílias com atividades gratuitas e abertas ao público.

A programação tem início nos dias 11 e 12 de julho, com a chegada do Teatro a Bordo ao bairro São Judas Tadeu. O caminhão-palco estaciona na comunidade trazendo espetáculos interativos e apresentações gratuitas para toda a população. A ação é patrocinada pela NTS – Nova Transportadora do Sudeste, como parte de seu compromisso com o incentivo à cultura e à democratização do acesso à arte.

Na semana seguinte, de 14 a 18 de julho, as escolas municipais recebem a Semana de Cultura nas Escolas, com oficinas artísticas ministradas por talentos locais. Serão dias de muita criatividade, troca de experiências e valorização da cultura no ambiente escolar. Para a secretária de Educação, Maracy Pavanello, a programação atende a uma necessidade real da população. “Essa proposta surge para responder a uma demanda do município, especialmente das mães que precisam continuar trabalhando durante as férias escolares e não têm com quem deixar os filhos. O mês de julho será repleto de atividades que estimulam o desenvolvimento das nossas crianças de forma lúdica, criativa e participativa. É uma oportunidade para elas aprenderem além da sala de aula e vivenciarem a cultura de maneira próxima e significativa.”

No dia 20 de julho, às 17h, a Praça da Matriz será palco do espetáculo infantil “O Diário de Mika”. Repleto de cores, música e personagens cativantes, o evento promete encantar as crianças e emocionar toda a família. A apresentação tem o patrocínio da Agristar do Brasil, por meio de parceria com a Prefeitura, e reforça o apoio do setor privado a iniciativas que promovem cultura e entretenimento para o público infantil.

A supervisora de Gestão em Cultura, Mônica Calixto, destaca que o projeto é uma forma de aproximar a arte do cotidiano da população. “Estamos levando cultura a diferentes regiões da cidade com uma programação acessível e de qualidade. Queremos que a população vivencie o que temos de melhor: o encontro com a arte, a alegria e o sentimento de pertencimento que eventos como esse proporcionam.”

Fechando o mês com chave de ouro, no dia 26 de julho, o bairro Bela Vista recebe a festa de encerramento da programação. Um dia especial com brinquedos, pipoca, algodão-doce e muita alegria para celebrar as férias com a comunidade.