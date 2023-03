“CABARÉ”, COM LEONARDO E BRUNO & MARRONE, É DESTAQUE NA RED EVENTOS, DIA 31 DE MARÇO

Três grandes nomes da música sertaneja se uniram para mais uma grande festa. A turnê é recorde de bilheteria por onde passam! Os queridinhos do público, os cantores Leonardo, Bruno & Marrone, já tem longa agenda confirmada para levar o consagrado projeto “Cabaré” às principais cidades do Brasil durante esse ano.

Devido a este sucesso, o megashow chega à Red Eventos, em Jaguariúna, no próximo dia 31 de março, registrando o grande encontro “Cabaré́” como um dos projetos mais bem-sucedidos da música brasileira.

A turnê segue pelo Brasil e já rompeu fronteiras com apresentações internacionais. Foram mais de 300 shows, que atraíram mais de 4 milhões de público. No YouTube, os vídeos ultrapassam a marca de 410 milhões de views. Nas plataformas de streaming, são mais de 20 milhões de plays e o 1º lugar nas rádios e no IBOPE nas TVs. Nas redes sociais, são mais de 45 milhões de pessoas impactadas.

Agora, com um cenário grandioso, painéis de LED e muito alto astral, os sertanejos apresentarão um show em ritmo de alegria, emoção e muito romantismo. O repertório será composto por um verdadeiro best of da carreira deles, além de diversas músicas escolhidas exclusivamente para essa parceria.

Leonardo e Bruno & Marrone trazem uma nova bagagem com hits que fazem parte da memória dos amantes da música sertaneja, com sucessos das últimas quatro décadas.