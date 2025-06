Judô de Artur Nogueira conquista cinco medalhas no Open Corinthians

A equipe de Judô da Secretaria de Esporte e Lazer, de Artur Nogueira conquistou cinco medalhas — quatro de bronze e uma de prata — no Open Corinthians de Judô, realizado no último domingo (1º), no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo.

A competição, organizada pelo Sport Club Corinthians Paulista e chancelada pela Federação Paulista de Judô, reuniu mais de 1.900 atletas, de diversas categorias, desde o Sub-9 até Veteranos.

Com 22 judocas representantes, a equipe nogueirense superou o próprio recorde de medalhas no evento. Nas edições anteriores de 2023 e 2024, haviam conquistado quatro medalhas; desta vez, trouxeram cinco para casa.

A medalha de prata foi conquistada por Francijane Roberta, que competiu na classe Veterano até 78 kg. Ela venceu a semifinal contra uma atleta de Franco da Rocha por imobilização, mas foi superada na final pela judoca de Santos, ficando com o vice-campeonato.

“Francijane é uma mãe de atleta que se apaixonou pelo judô, iniciou os treinos em 2023 e passou a integrar nossa equipe de competição este ano. Ainda é uma competidora em formação, mas que já nos traz grandes resultados”, destacou a professora Camila Vieira.

As medalhas de bronze ficaram com Maria Gabriela (Sub-13 até 28 kg), Pietro Vaz (Sub-13 até 34 kg), Mauro Félix (Sub-21 até 90 kg) e o professor André Junior (Sênior até 90 kg). Todos venceram as lutas classificatórias, mas foram derrotados nas semifinais, garantindo assim o 3º lugar no pódio.

“O Open Corinthians segue em nosso calendário como uma das competições mais fortes da capital. Além do número expressivo de participantes, a qualidade das equipes é um grande atrativo que nos motiva a disputar o evento”, afirmou o professor Lucas Vieira. “É uma grande oportunidade para nossos judocas enfrentarem adversários qualificados e se fortalecerem como competidores”, completou.

A equipe nogueirense já tem novos desafios pela frente. No próximo sábado (7), viajarão mais de 300 km para participar do Torneio de Mirassol. Ainda neste mês de junho, disputarão o Campeonato Paulista por Faixas, o Paulista Universitário, a Final dos Jogos Escolares e o Paulista Veterano.

“Muito nos orgulha ver o nosso judô participando e se destacando em grandes competições do cenário estadual. Professores e alunos estão de parabéns pelo trabalho realizado”, celebrou o secretário de Esporte e Lazer, Caio Rodrigues.