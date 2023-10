Cães terapeutas visitam crianças internadas no Hospital Mário Gattinho

Crédito: Firmino Piton

Parte das comemorações do Dia das Crianças, o encontro foi uma festa de carinho, com muitos afagos, sorrisos, abraços e poses para fotos

Crianças internadas na unidade pediátrica do Hospital Mário Gattinho receberam a visita das vira-latas Amora e Luna e da lavrador Nina, cães terapeutas do Instituto para Atividades, Terapia e Educação Assistida por Animais de Campinas (Ateac), na manhã desta sexta-feira, 20 de outubro. Rapidamente, o lugar virou uma festa, com muitos sorrisos, abraços e fotos.

A presença dos animais é parte das atividades desenvolvidas pela área de Humanização da Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, e integra o calendário pelo Dia da Criança, comemorado em 12 de outubro.

Primeiro o olhar de espanto pela presença de animais em um hospital. Depois a alegria de poder tocá-los, fazer carinho e até dar petiscos a eles.

O menino Benício Henrique, de 2 anos, não se satisfez apenas em olhar e acariciar o pelo de Luna e decidiu levar o animal para passear no corredor da enfermaria. “É um projeto lindo esse de trazer animais para as crianças internadas brincarem. Ajuda a distrair, relaxar. Meu filho está adorando”, disse a mãe de Benício, Bianca de Oliveira.

Yasmin Rebeca, de 4 anos, se encontrou com a vira-lata Amora na brinquedoteca do Mário Gattinho e aproveitou para tirar fotos. “Foi uma surpresa incrível. É muito bom a presença dos animais, porque as crianças relaxam, ficam mais tranquilas”, disse a mãe da menina, Eunice de Sousa Santos.

Os animais recebem todos os cuidados sanitários para poder entrar em contato com os pacientes. Passam por exame médicos regulares e, antes da visita, além do banho, eles têm patas, focinhos e órgãos genitais higienizados.

A Ateac é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que existe desde 2004. Atua em instituições, hospitais, e centros de saúde da região de Campinas, auxiliando no tratamento de crianças e adultos por meio de atividades com os cães terapeutas.