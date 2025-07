Saúde de Campinas registra mais nove mortes de SRAG causadas pelo vírus influenza

Crédito: Fernanda Sunega/PMC

Todas as pessoas tinham comorbidades e oito delas não estavam vacinadas. Imunizante continua disponível nos 69 centros de saúde para todas as pessoas com mais de 6 meses

A Secretaria de Saúde de Campinas registrou mais nove mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causadas pelo vírus influenza, da gripe. Neste grupo, todas tinham doenças preexistentes (comorbidades) e oito delas não estavam vacinadas (confira abaixo).

Desde janeiro a cidade contabiliza 241 casos e 23 óbitos de SRAG por influenza. Durante todo 2024, Campinas teve 342 pessoas com a síndrome e 30 óbitos.

Perfis dos óbitos

Masculino, 82 anos, com comorbidade. Data do óbito: 31/05

Masculino, 59 anos, com comorbidade. Data do óbito: 01/06

Masculino, 53 anos, com comorbidade. Data do óbito: 04/06

Masculino, 80 anos, com comorbidade. Data do óbito: 11/06

Masculino, 93 anos, com comorbidade. Data do óbito: 17/06

Feminino, 82 anos, com comorbidade. Data do óbito: 18/06

Feminino, 70 anos, com comorbidade. Data do óbito: 11/06

Feminino, 51 anos, com comorbidade. Data do óbito: 05/06

Feminino, 97 anos, com comorbidade. Data do óbito: 19/06

Vacinação

A Secretaria de Saúde de Campinas reforça a importância da vacinação contra a gripe, principalmente para grupos prioritários. Os imunizantes estão disponíveis para toda a população a partir de 6 meses nos 69 centros de saúde da cidade.

Basta levar documento com foto e a caderneta de vacinação, se tiver. Não é necessário agendamento. Informações e horários das salas de vacina nas unidades básicas estão disponíveis no site: https://vacina.campinas.sp.gov.br.

Neste ano, a dose protege contra as gripes A (H1N1 e H3N2) e B. O imunizante pode ser administrado junto com outras vacinas do Calendário de Vacinação. No caso das crianças vacinadas pela primeira vez, é preciso tomar duas doses com intervalo de 30 dias.

A vacina é segura, reduz a transmissão viral e evita sintomas graves e óbitos pela doença.

Em 12 semanas de estratégia de imunização, a Saúde aplicou 311,6 mil doses da vacina. Idosos, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes, que são público-alvo, receberam 145.032 doses, enquanto 166.632 foram direcionadas para demais grupos prioritários e a população em geral.

Desde o início da mobilização, em 7 de abril, a Saúde realizou uma série de ações para facilitar o acesso ao imunizante fora das unidades básicas, incluindo shoppings, terminais de ônibus e supermercados da cidade. Foi realizado ainda um “Dia D” para incentivar a vacinação dos públicos prioritários na primeira quinzena de abril.

Idosos: 115.444 doses (53,14% da população de 217.232)

Crianças: 26.617 doses (37,15% da população de 71.633)

Gestantes: 2.971 doses (32,31% da população de 9.194)

A meta da Secretaria de Saúde é imunizar 90% de cada um dos três grupos que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação. No caso das crianças que recebem o imunizante pela primeira vez é preciso tomar duas doses, com intervalo de 30 dias.

Cuidados

Além da vacinação, há outros cuidados que devem ser tomados para evitar doenças respiratórias, como lavar as mãos frequentemente e manter os ambientes arejados e a etiqueta respiratória, além de usar máscaras se tiver sintomas. Saiba mais em https://www.campinas.sp.gov.br/noticias/122803/voce-sabia-cuidados-simples-na-rotina-sao-fundamentais-para-evitar-infeccoes-respiratorias.