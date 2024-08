Café com Síndico traz a Jundiaí primeira Porteira Robô do mundo

Assistente virtual desenvolvida na Unicamp será apresentada no dia 10 de agosto em evento com palestras e paella caipira

O Café com Síndico chega a Jundiaí com a Paella Caipira do Síndico, no próximo dia 10 de agosto, com uma grande novidade: a primeira Porteira Robô do mundo. Batizada de “Hellô”, a assistente virtual foi desenvolvida pela startup campineira Homebook, empresa graduada pela Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp e fundada pelo ex-aluno de Ciências Sociais da Universidade e pesquisador, Alcino Vilela. A solução pioneira é comercializada pelo Grupo Águia Segurança, empresa provedora de soluções de sistemas eletrônicos de segurança, monitoramento de alarmes e videomonitoramento.

O evento “Paella Caipira do Síndico” faz parte do Circuito Gastronômico Condominial realizado pelo Café com Síndico Eventos e engloba o Circuito do Conhecimento que traz palestras, informação, reúne novas tecnologias, empresas e networking. Os participantes poderão desfrutar de um almoço saboroso com entrada e alimentação gratuita para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

“Teremos, após as palestras, um almoço de paella caipira regado ao som de moda de viola ao vivo, num espaço aconchegante e ambiente conectado à natureza, área kids gratuita com monitor e estacionamento gratuito. Além disso, sorteio de R$ 1.000,00 no PIX para os participantes e sorteio de brindes, além da presença de diversos fornecedores de condomínios. Venha conferir as novidades do mercado condominial em um só local e aproveite para desfrutar de um dia com a sua família”, convida Rafael Vieira, diretor do Café com Síndico. Para participar é necessário se inscrever no link https://cafecomsindico.com/inscricao-evento-novo?cod=208&evento=jundiai-paellacaipiradosindico. Caso tenha acompanhante, é preciso realizar o pagamento da taxa de alimentação do mesmo – R$ 69,90 para adultos e R$ 34,95 para crianças (6-12).

INOVAÇÃO

A grande novidade do “Paella Caipira do Síndico” em Jundiaí será a apresentação da 1º porteira robô do mundo – Hellô. Mas, afinal, o que é e o que faz essa Porteira Robô? Para tentar entender como a invenção funciona, é preciso deixar claro que ela está longe de atuar somente na segurança convencional. Equipada com inteligência artificial de ponta, com seus algoritmos capazes de elevar a eficácia de funcionamento a patamares nunca antes vistos, a tecnologia promete ser um divisor de águas no mercado e na rotina dos condomínios.

“Em menos de 2 minutos a porteira robô atende o visitante, registra o seu nome, CPF e foto, chama o condômino por vídeochamada ou grava recado se estiver ausente, abre o portão por biometria facial, avisa se a porta ficar aberta, notifica o disparo dos alarmes de invasão, de cerca elétrica, de incêndio ou de elevador travado. Também faz a reserva de espaços coletivos, registra ocorrências, avisa o recebimento de encomendas, envia comunicados, monitora as câmeras de segurança 24 horas e, se for necessário, notifica situações de pânico durante o reconhecimento facial ao ingressar no condomínio, sendo a única no mundo com essa funcionalidade”, enumera Alcino Vilela.

A empresa desenvolveu uma tecnologia exclusiva com o objetivo de identificar e notificar situações de pânico a partir do reconhecimento facial das expressões do morador que esteja sofrendo algum tipo de situação de estresse como um sequestro relâmpago, por exemplo. Em casos como esse, em que o perigo é detectado através do aprimoramento da tecnologia desenvolvida pela empresa, os responsáveis pelo condomínio são imediatamente comunicados pelo sistema para que possam agir.

Além disso, a economia significativa gerada com a robotização do sistema e a plena integração com a IoT (Internet das Coisas) farão com que várias tarefas que antes dependiam dos porteiros ou até mesmo do síndico sejam automatizadas, como: portões, alarmes, sensores, iluminação, motores, exaustores, bombas d’água, sensor de nível de caixa d’água, ar condicionado, iluminação, etc.

“Estamos diante de uma porta para o futuro. Nossa porteira robô não só oferece segurança avançada, mas também traz a perspectiva real de uma redução significativa nas taxas condominiais. Estamos moldando um amanhã mais seguro e acessível a todos”, assinala Paulo Ferracini, gerente comercial da empresa Águia, detentora dos direitos de comercialização da tecnologia.

PLANO DE AÇÃO PARA SINDICATURA

O síndico é o responsável pela administração de um condomínio, devendo atuar com zelo, diligência e transparência. Suas principais atribuições incluem a gestão financeira, a manutenção das áreas comuns, a contratação de serviços e a representação legal do condomínio. Além disso, deve assegurar o cumprimento das normas internas, promover a harmonia entre os moradores e convocar assembleias. É fundamental que o síndico atue com responsabilidade, pois suas decisões impactam diretamente a vida de todos os condôminos.

Para auxiliar nessas tarefas do dia a dia dos condomínios, o Café com Síndico em Jundiaí apresenta uma programação com palestras de especialistas de áreas distintas. “Quero apresentar um plano de ação muito simples, mas bastante prático do qual tenho certeza que vai contribuir muito com a gestão condominial”, adianta Amanda Amaral, advogada há mais de 14 anos, com vasta experiência no contencioso cível, contratual e responsabilidade civil, sendo os últimos seis anos mais direcionados à condominial e imobiliário. A advogada Amanda Amaral vai palestrar sobre “Plano de ação nas 3 fases da sindicatura”.

A agenda conta ainda com a palestra da Superlógica com o tema “Inadimplência Zero”; “O técnico que faz em seu condomínio”, pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo (CRT-SP); “Responsabilidade do síndico sobre o elevador”, por Orionlift, e apresentação da robô Hellô.

SERVIÇO

Paella Caipira do Síndico – Jundiaí

Data: 10 de agosto (sábado)

Horário: a partir das 8h

Local: Espaço Santa Filomena

Endereço: Av. Comendador Antônio Borin, 4600 – Caxambu, Jundiaí-SP

GRADE DE PALESTRAS

Palestra da Orionlift – Responsabilidade do síndico sobre o elevador.

Palestra de Amanda Amaral – Plano de ação nas 3 fases da sindicatura.

Apresentação da 1º porteira robô do mundo – Hellô.

Palestra do CRT – O técnico que faz em seu condomínio.

INSCRIÇÃO, ENTRADA & ALIMENTAÇÃO GRATUITA

para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais

Clique no link abaixo e garanta já sua vaga

https://cafecomsindico.com/inscricao-evento-novo?cod=208&evento=jundiai-paellacaipiradosindico

Equipe Café com Síndico – +55 19 99766-9075