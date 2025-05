Holambra abre inscrições para aulas gratuitas de Muay Thai e Beach Tennis

A Prefeitura de Holambra abriu inscrições para aulas gratuitas de Muay Thai e de Beach tennis. A matrícula pode ser feita por meio do link https://forms.gle/pNo5EwaeheXnTRur8 ou presencialmente no Departamento Municipal de Esportes, que fica na Rua Solidagos, s/nº, no bairro Parque dos Ipês ( ao lado da Biblioteca Municipal e da Guarda Civil Municipal). O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira das 7h às 17h e às sextas-feiras das 7h às 16h. É necessário apresentar Cartão Cidadão e documento oficial com foto.

Segundo a auxiliar esportiva Caroline Daniel, as aulas de Beach Tennis são voltadas para holambrenses entre 6 e 17 anos. “Temos algumas raquetes para empréstimo, mas pedimos que, quem tiver, leve a sua”, falou. Já as de Muay Thai podem ser realizadas por crianças acima de 6 anos e adultos.

“Seguimos ampliando a oferta de modalidades esportivas no município com atividades voltadas para diferentes faixas etárias e perfis da população”, explicou o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello. Ele lembra que, no fim do mês de abril, foram abertas inscrições para aulas de BMX, canoagem havaiana e ginástica artística.

Mais informações sobre atividades podem ser obtidas por meio do telefone 3802- 8098.

dias e horários das aulas:

Muay Thai

Crianças (acima de 6 anos) e adultos

3ª e 5ª

Os horários serão definidos após a formação das turmas

Local: Rua Antônio Damásio Filipini, nº 188 – Centro

Beach Tennis

Crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos

3ª e 5ª – 17h às 18h

Local: Praça dos Crisântemos