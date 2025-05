Polícia Militar flagra falsificação de bebidas alcoólicas em Cosmópolis

Mais de 270 garrafas de uísque falsificadas foram apreendidas; anotações sobre tráfico de drogas também foram encontradas

A Polícia Militar flagrou, no início da noite desta terça-feira (13), uma operação clandestina de falsificação de bebidas alcoólicas em Cosmópolis. A ação ocorreu por volta das 18h40, em uma residência localizada na Rua das Acácias, e resultou na apreensão de centenas de garrafas de uísque, além de materiais usados para falsificação e documentos que indicam possível envolvimento com o tráfico de drogas.

A ocorrência foi atendida por equipes da 3ª Companhia do 19º BPM/I, com apoio das viaturas I-19313, I-19314 e I-19308. Os policiais chegaram ao local após denúncia anônima apontar que o imóvel estaria sendo utilizado como depósito para bebidas falsificadas, com distribuição a estabelecimentos comerciais da cidade e região.

Ao chegarem à residência, os militares flagraram um indivíduo fugindo pelo telhado, conseguindo escapar da abordagem. No interior da casa, foram localizadas 196 garrafas cheias de uísque Red Label, 81 garrafas do uísque Master Gold, além de 391 garrafas vazias, 141 tampas, 150 selos de originalidade e 25 caixas de papelão com grafismo da marca Red Label.

Durante a varredura, também foram encontrados três cadernos com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, oito cartões bancários e documentos pessoais pertencentes ao suspeito R., que foi identificado como indiciado.

Diante da gravidade dos fatos, o delegado de plantão e a equipe de perícia criminal foram acionados. Todo o material localizado foi apreendido, e a investigação seguirá para apurar a extensão da falsificação e o possível elo com atividades ilícitas na região.