CAIXA AMPLIA CARÊNCIA DO PRONAMPE PARA 11 MESES

A partir desta segunda-feira (12/04), empresas interessadas poderão solicitar o aumento do prazo por meio do Internet Banking CAIXA

A CAIXA disponibiliza, a partir desta segunda-feira (12/04), a possibilidade de ampliação da carência para pagamento do Pronampe a todas as empresas que contrataram a linha de crédito e que solicitarem o aumento do prazo, que pode ir de 8 para 11 meses. O procedimento não altera o prazo total do contrato e pode ser feito pelo Internet Banking CAIXA (IBC), no espaço destinado aos contratos, na opção “Solicitar Prorrogação de Pausa Pronampe”.

A medida, autorizada pela Assembléia Geral Extraordinaria do Fundo Garantidor de Operações (FGO), é mais uma das ações adotadas pela CAIXA em continuidade ao enfrentamento dos impactos causados pela COVID-19. Desde o início das contratações do Pronampe na CAIXA, em 16 de junho de 2020, já foi contratado um montante de R$ 16,4 bilhões.

Líder em crédito no Pronampe:

A CAIXA foi a instituição financeira que mais concedeu crédito para micro e pequenas empresas por meio do Pronampe, com 41,7% de todos os contratos firmados no país. O banco foi ainda o primeiro a operar com a modalidade.

09/04/2021

