CAIXA ANUNCIA CAMPANHA VOCÊ NO AZUL 2022 PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

_Ação oferece possibilidade de o cliente quitar dívidas_

_em atraso com até 90% de desconto_

A CAIXA anuncia, nesta quinta-feira (06/10), a campanha Você no Azul

2022 para renegociação de dívidas de créditos comerciais de pessoas

físicas e jurídicas. A ação oferece descontos de até 90%, conforme

a situação individual de cada contrato.

Estão contemplados na ação contratos de 4 milhões de clientes pessoa

física e 396 mil pessoa jurídica. Mais de 80% podem liquidar seus

débitos por até R$ 1.000.

Para maior conveniência dos clientes, a CAIXA também ampliou a oferta

de renegociação de dívidas em seus canais digitais. Cerca de 70% das

propostas da campanha Você No Azul 2022 encontram-se habilitadas para

efetivação por meio do site, app Cartões CAIXA e WhatsApp CAIXA (0800

104 0 104).

Os clientes também podem negociar ou acessar mais informações no site

Você no Azul [1], pelos telefones 4004 0 104 (capitais) ou 0800 104 0

104 (demais localidades), nas Lotéricas CAIXA e no Caminhão Você no

Azul, que estará presente em várias cidades do país prestando

atendimento com foco na campanha em locais de fácil acesso.

Os contratos negociados serão retirados dos cadastros restritivos de

crédito em até cinco dias úteis após a efetivação do acordo por

meio do pagamento do boleto. A campanha Você no Azul 2022 está em

vigor, em todo o território nacional, até 29 de dezembro.

Rota Caminhão Você no Azul:

Veja a rota com as próximas cidades que receberão o Caminhão: