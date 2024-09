LBV celebra aniversário de 70 anos em Campinas/SP

Desde setembro de 1954, a Legião da Boa Vontade (LBV) realiza suas atividades socioassistenciais em Campinas, no interior paulista, com o objetivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social, beneficiando diretamente crianças, adolescentes e idosos.

Para celebrar os 70 anos de atuação solidária da Instituição no município, no dia 12/9 (quinta-feira), às 10h00, ocorrerá uma programação especial em seu Centro Comunitário de Assistência Social, com atrações culturais.

A LBV aproveita também para agradecer o carinho, a confiança e o apoio de todos os doadores, que ajudam a transformar a vida de milhares de famílias atendidas.

Confira algumas das atividades realizadas no município e em todo o Brasil acessando o site www.lbv.org e @LBVBrasil nas redes sociais.

SERVIÇO

Ação: Aniversário de 70 anos da LBV em Campinas/SP

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV

Endereço: Rua Prof.ª Maria Cecília Tozzi, 391, Vila Rica

Data: 12/9/2024, quinta-feira | Horário: às 10h00