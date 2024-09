Sexta-feira: Educação reúne 1,5 mil estudantes para mais uma edição da AFA

Cerca de 1,5 mil estudantes das 24 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) vão participar das Atividades Físicas Adaptadas (AFA) na próxima sexta-feira, 20 de setembro, a partir das 8h, no Centro de Esportes do Sesi, no Jardim Veneza. O evento é realizado anualmente pela Secretaria Municipal da Educação com o objetivo de conscientizar toda a comunidade sobre a importância de reconhecer e aceitar as diferenças.

A supervisora da Educação Especial, Valéria Otaviano dos Reis, explicou que o projeto foi criado para atender aos princípios da equidade e garantia de direito à acessibilidade. “Reconhecer as diferenças dentro da diversidade que compõe a escola é garantir o direito que está posto na nossa Constituição. Já realizamos a AFA há 18 anos com o intuito de conscientizar, informar e sensibilizar a todos da comunidade escolar a ver a pessoa com deficiência também como uma pessoa com potencial”, disse.

Já a professora de Educação Física, Ana Paula Vilela, comentou que o convívio entre os alunos com deficiência ou não é importante dentro do processo de reconhecer e aceitar as diferenças. “Nesse evento, os estudantes têm a oportunidade de conhecer e vivenciar as atividades físicas adaptadas. Mudar a cultura escolar é preciso e inserir na escola possibilidades de acesso a todos é o caminho mais efetivo para ações capacitistas. Por isto, entendemos que a AFA se consolidou nestes anos de realização como um instrumento eficiente na busca de uma escola melhor para todos”, falou.

Nesta edição, serão oferecidas as seguintes oficinas: futebol B1, goalball (com olhos vendados), basquete com cadeira de rodas, ginástica artística com protetor de ouvido, ginástica rítmica, salto em altura e em distância, parabadminton, tênis em cadeira de rodas, arremesso de pelota adaptado, voleibol sentado, oficina de pintura facial, dama, dominó, xadrez, tênis de mesa em cadeira de rodas, lutas (capoeira, judô, karatê) e oficinas de jogos de mesa adaptados, arte e cultura.

Além da participação de aproximadamente 1,5 mil estudantes no SESI do 5º ao 9º ano, todas as 24 unidades escolares também realizarão oficinas adaptadas, cumprindo o mesmo objetivo a que se propõe o evento. “A Secretaria Municipal da Educação acredita que se faz necessário, que se iniciem movimentos que demonstrem às pessoas com deficiência o direito à qualidade de vida reivindicando lazer, educação, saúde e apoio garantidos nas políticas sociais”, finalizou Ana Paula.